Rodrigo Murray lleva a escena fracasos de Leonardo da Vinci

El actor Rodrigo Murray regresa al teatro convertido en dramaturgo y presenta el monólogo Leonardo, cuyo estreno es este viernes 6 de mayo en el Teatro Xola, momento que recordará a su padre, el también actor y escritor Guillermo Murray, en su primer aniversario luctuoso.

“Mi madre Lidia y mi hermana Gabriela, son las primeras en la fila. También mi padre va a estar conmigo. Creo que va a ser un momento muy lindo, digno y entrañable en familia y con público presente”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Teatro La dramaturga y directora Jennifer Zamora estrena “El día que Nubia se convirtió en pájaro”

“Da Vinci siempre me pareció una persona extraordinaria, un ser humano con un sentido de curiosidad más allá de lo que podemos imaginar, fue arquitecto, pintor, urbanista, me identifico con él".

Murray está acompañado en el escenario por una réplica de la monumental pieza de Sebastián titulada Leonardo 4.

Con música de Luis Ernesto Martínez Novelo (LU, bajista del grupo La Gusana Ciega), el monólogo muestra de una forma humorística, aquello que tenemos en común con un soñador como Leonardo da Vinci, que nació hace 570 años: el fracaso.

“Leonardo da Vinci en muchos casos tuvo fracasos que lo llevaron a levantarse y entender que esa es la única parte que nos identifica a los seres humanos por igual”, ahondó y destacó que el científico tenía un gran sentido del humor.

“La vida entera no debe tomarse con solemnidad, hay que ser divertidos y agradecidos, el monólogo tiene mucho sentido del humor. No veremos en escena a Puerqui (su personaje en el programa de televisión Renta congelada), pero sí la pieza teatral está impregnada de humor, porque yo no puedo entender la vida si no es gracias a una sonrisa.

“Este es un momento en donde estamos cansados de ver el mundo en el que vivimos porque existen barbarismos, violaciones, feminicidios, impunidad, guerra y narcotráfico. Se requieren remansos como Leonardo, que nos permiten entrar a un mundo enfermo de sonrisa, de felicidad, gracias a Leonardo, el virtuoso”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Leonardo, no sólo estará en temporada en la Ciudad de México, también confirmó Rodrigo Murray que lo llevará por el interior del país.

En relación a la apertura total de los teatros, el actor indicó: “¡Qué maravilla, bendito Dios!, el teatro vuelve a estar lleno como hace algunos años. Ir al teatro, a ver a los actores y tener espectadores, es algo que agradezco, que la gente pueda volver a las salas con todas las medidas de seguridad, urge que los artistas metamos mucha gente al teatro, por el bien de nuestra salud mental, como parte de nuestro trabajo en las artes escénicas”.