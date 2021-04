Rumbo al Oscar: Estos filmes extranjeros aspiran a una estatuilla

Historias de alcohol, bullying, escándalos internacionales y obras de arte vivientes, son algunas de las candidatas para llevarse el Oscar como Mejor Película Extranjera. Dos de ellas hacen historia por el simple hecho de haber sido nominadas, y la cinta "Otra ronda" se perfila como la ganadora de esta edición.

"Otra ronda" (Thomas Vinterberg)

País: Dinamarca

¿De qué trata?

Sigue la vida de un grupo de tres profesores, encabezado por Martín (Mads Mikkelsen), quienes llevan a cabo un experimento sociológico que consiste en mantener un mismo nivel de alcohol diario, para comprobar la teoría de que con cierta porción de que tomar puede abrir la mente humana y ampliar la creatividad de un individuo. Aunque en un inicio obtienen resultados positivos, con el paso de los días la situación se sale de su control.

El dato: Se perfila como la favorita para llevarse el Oscar, tras haber obtenido una nominación al Globo de Oro, y haber ganado un BAFTA como Mejor Película de Habla No Inglesa.

"Collective" (Alexander Nanau)

País: Rumanía

¿De qué trata?

Es un documental que plasma las investigaciones que un grupo de periodistas emprenden luego del incendio en el Club Coletiv de Rumania en 2015, que dejó como saldo 180 heridos y un número desconocido de muertos. A través de testimonios de comunicadores, denunciantes, víctimas y funcionaros del gobierno, se busca desentrañar las negligencias médicas que generaron una crisis política y sanitaria en aquel entonces.

El dato: Además de la categoría de Película Extranjera, también está postulada como Mejor Documental.

"Better Days" (Derek Tsang)

País: Hong Kong

¿De qué trata?

Basada en la novela "In His Youth, In Her Beauty" de Jiu Yuexi, narra la historia de Nian (Dongyu Zhou) y Bei (Jackson Yee), dos jóvenes que se conocen luego del suicidio de una compañera de la escuela de Nian. Ambos se ven envueltos en las investigaciones policíacas, y terminan siendo los principales sospechosos de su muerte. Los hechos se desarrollan durante la etapa de preparación para el examen Nacional de ingreso a la universidad, y expone las presiones y el bullying al que están sometidos los estudiantes hoy en día.

El dato: Fue censurada por el gobierno, provocando incluso la cancelación de la transmisión de los Oscares en dicho Hong Kong. Sin embargo, ha ganado múltiples premios en Asia, incluyendo Mejor Película en los Hong Kong Film Awards.

"El hombre que vendió su piel" (Kaouther Ben Hania)

País: Túnez

¿De qué trata?

Sigue los pasos de Sam Ali (Yahya Mahayni), un joven sirio que viaja a Bruselas para escapar de la guerra en su país. En dicha ciudad, se convierte en una obra de arte ambulante, luego de que un artista llamado Jeffrey Godefroi (Koen De Bouw) le hace un tatuaje en la espalda en el que denuncia la situación de los refugiados, desatando un debate entre el arte y los defensores de los derechos humanos.

El dato: Es la primera cinta de Túnez en competir por un Oscar. La historia está basada en el caso real de Tim Steiner, quien lleva en su espalda la obra "Tim" del artista belga Wim Delvoye, y se ha presentado incluso en museos como exposición temporal.

"Quo Vadis, Aida?" (Jasmila Zbanic)

País: Bosnia Herzegovina

¿De qué trata?

Narra la vida de Aida (Jasna Duricic), una mujer que trabaja como traductora para la ONU, que buscará obtener información diplomática, luego de que el ejército serbio ocupa su pueblo es ocupado por el ejército servio, y su familia se ve obligada a buscar refugio en los campos de la ONU.

El dato: Fue realizada en colaboración internacional por doce productoras, se estrenó con gran éxito en el Festival Internacional de Cine de Venecia.