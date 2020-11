Salvador y el Unicornio estrena Kimono, un tema de amor cuyo video dirigió en Valle de Bravo

Salvador Sahagún lo cuenta como una anécdota. Fue su mamá quien le avisó que el último sencillo de su proyecto Salvador y el unicornio, titulado Kimono, ya sobrepasaba las 550 mil vistas, un detalle que lo sorprendió pues dice, él nunca se fija mucho en los números.

La canción, tercer sencillo de un álbum que verá la luz en 2021, es una balada pop que tiene la esencia del sonido de los 70, con una letra que define su temática en un amor que se va y regresa, “es melancólica”, reconoce el músico.

En esta ocasión, Salvador también dirigió el video que acompaña la canción. "Recreé en Valle de Bravo la aparición de dos calaveras que se reencuentran en la festividad del Día de Muertos, se ven celebrando, degustando los manjares que en vida acostumbraban y dándose ese retornar llenos de amor".

El creador de temas como Carolina y Calma dice que él se está moviendo como pez en el agua al colocar sus canciones en las plataformas digitales. “Aunque lo frustrante es no presentar las canciones nuevas en vivo, salir como antes a dar shows que es lo que nos gusta y platicar con el público, pero yo como artista no me siento mal, me fui a lo digital y en este formato he ido creciendo".

"En mi caso la creatividad si ha fluido y me ha llevado a colocar canciones nuevas. Eso me lleva a sentirme bien porque creo que voy avanzando en mi terreno de cantautor y en espera que todo se normalice para regresar a los conciertos presenciales que ambas partes extrañamos".

En esta etapa Salvador tiene dos objetivos en mente, lograr un dueto con Enjambre, que es uno de sus grupo favoritos. "Me gustaría fusionar mi música con ellos”, señala.

Su otro propósito es hacer colaboraciones para la música de películas o series."Mi propuesta sin voz les va muy bien a historias ochenteras y muchas de estas me han inspirado en mis canciones. Ya viví esta experiencia para Netflix en la serie Made México y me fue muy bien".