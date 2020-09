Sana distancia reta al elenco de TocToc

Regresar a montar TocToc después de casi seis meses ha sido un reto para los actores que conforman esta producción, sobre todo porque un nuevo personaje ha aparecido de manera repentina entre ellos: la sana distancia. Aún con todos los protocolos de salubridad, el elenco ha tenido que idear la manera de mantener distancia entre unos y otros para realizar la función streaming que podrá verse el sábado por Ticketmaster Live.

“Es una obra donde no hay demasiado contacto, que de entrada nos ayuda al primer marcaje de establecer una cierta distancia. Pero habrá cosas que serán inevitables”, cuenta la actriz Paola Arrioja, quien explica que en los ensayos virtuales han descubierto necesidades específicas para desarrollar el montaje.

Gossip Del teatro a la pantalla chica, así es la carrera de Luz María Aguilar

“Nos preguntábamos cómo resolver ciertas cosas que requieren cercanía o porque en escena los actores escupimos o sudamos. Pero veremos en el momento del ensayo presencial qué tanto podemos ajustar para poder guardar el nuevo personaje de Susana Distancia”, dice.

Para la actriz que interpreta a Ana, la obra tiene una mayor vigencia en estos días ya que el público podría relacionarse con algunos casos de los trastornos obsesivos compulsivos que se presentan en la obra. “Creo que todos en algún momento hoy nos podemos identificar con Blanca, el personaje de Lolita Cortés, que es quien tiene este trastorno obsesivo por la limpieza. Y así estamos todos, sólo que ahora lo hacemos de una forma metódica”, refiere.

Esto no significa que la historia tenga que modificarse para incluir el tema del Coronavirus en la historia: “Estamos respetando el texto ta cual es, no pensamos meter ninguna cuestión extra para subrayar el tema de la pandemia, porque tendríamos que modificar muchas cosas. Pero es evidente que los tocs de la limpieza no podrían estar más actuales”.

Gossip Mentiras, el musical lleva a cabo su primera función streaming

Para Paola Arrioja, realizar el montaje vía streaming es también una oportunidad para que más público pueda conocer la historia sin importar dónde se encuentren: “Con esta nueva modalidad pandémica podemos llegar a diferentes lugares donde desafortunadamente no podíamos hacerlo antes. Además creo que es un texto que muy amablemente permite realizar esta nueva forma de ‘ver el teatro’”.

TocToc podrá verse a las 20:30 horas de este sábado a través de la plataforma de streaming Ticketmaster Live.