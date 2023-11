Silvia Navarro y Mauricio Ochmann dan vida en la pantalla grande a la comedia de un divorcio

Silvia Navarro y Mauricio Ochmann consideran que la clave de una buena convivencia familiar es la negociación, y saber llegar a acuerdos sin entrar en conflicto con los intereses de los demás.

Puede interesarte: La directora Laura Baumeister debuta con La hija de todas las rabias

En su más reciente cinta de comedia, Papá o mamá, que cuenta con la dirección de Ernesto Contreras (Cosas imposibles, El último vagón), exploran lo que sucede cuando esos convenios se rompen en medio de un divorcio.

Según aseguran en entrevista, este género es el ideal para hablar sobre estos temas, y llevar al público a una reflexión. “Para tocar ciertos temas, a través de la comedia, se filtra mucho más fácil. Se pueden identificar y reír, ésta es una película para reírnos de nosotros mismos y de la familia en general”, señaló Ochmann.

Gossip El cine de terror ayuda a enfrentar los miedos reales: Eli Roth

La cinta, cuyo guion se basa en una película francesa del mismo nombre dirigida en 2015 por Martin Bourboulon, sigue los pasos de Florencia y Vicente, quienes están en medio de un divorcio pacífico, hasta que ambos reciben una oportunidad laboral en el extranjero, y comienzan una guerra entre ellos para evitar quedarse con la custodia de sus hijos.

“Somos individuos tratando de hacer lo mejor posible, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos. Las familias hoy somos aquellas que no vivimos juntas, mi familia es el papá de mi hijo, cuento con él, no estamos pero estamos”, dijo la actriz.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS

Parte de los temas que aborda la historia se enfocan en cómo han cambiado los roles de género dentro de una pareja conformada por hombre y mujer, y la manera en que a las madres ahora se les permite desarrollarse profesionalmente.

Aracely Martínez | El Sol de México

Ambos actores coincidieron en que plasmar esto en el cine sigue siendo necesario, pues todavía hay un largo camino por recorrer para eliminar los estereotipos que existían sobre la familia tradicional.

“Estos conceptos de los roles, lo que debe ser la mujer dentro del hogar o lo que es el papá, es muy añejo, es viejo. Si el papá le debe entrar también a cosas del hogar, por qué la mamá no puede desarrollarse. No se trata de mujer y hombre, se trata de individuos”, señaló Mauricio.

CONTENTA CON SUS COMPAÑEROS

Silvia había estado enfocada en hacer proyectos para la pantalla chica en los últimos años, pero asegura que su principal motivación para sumarse a este elenco fue precisamente su co estrella, y la oportunidad de trabajar con un director multipremiado (es ganador de un Ariel, y ha sido reconocido en festivales como Sundance y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara).

“No sé quién no tenga ganas de estar viendo de cerca a Mauricio Ochmann”, bromeó. “Además tengo la fortuna de conocer el ser humano que es. Una belleza, es un bombón, generoso, lindo, en una comedia con niños, con quienes me encanta trabajar, y con Ernesto Contreras, que es una institución en el cine”, señaló la actriz.

Papá o mamá se estrena este 30 de noviembre en salas de cine, es apta para adolescentes y adultos.