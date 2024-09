Simple Plan, más vigente que nunca: la banda regresa a México

Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Chuck Comeau y Sébastien Lefebvre, integrantes de Simple Plan, recuerdan cómo iniciaron la banda cuando eran amigos en la preparatoria, con la idea de cantar sobre temas que les preocupaban en aquel entonces, como la relación con sus padres o la búsqueda de su propia identidad.

Hoy, poco más de 20 años después de haber iniciado su proyecto musical, ese interés se mantiene más vigente que nunca, pues consideran que conforme una persona crece, esas luchas se mantienen en su vida, y sigue siendo su deseo llevar esperanza a sus fans a través de sus canciones.

Así lo aseguraron a El Sol de México en una conferencia virtual, donde Pierre subrayó que “todas las luchas de las que hablábamos en nuestros primeros discos son relevantes aunque tengas 10, 12, 35 o 40 años.

“A veces esas canciones pueden ser sobre pasarla bien, o sobre alguna lucha o algo difícil por lo que estés atravesando, es la dirección a la que siempre nos dirigimos. Algunas personas pueden creer que tener problemas es algo de adolescentes, pero cuando te conviertes en adulto, sabes que hay muchas más responsabilidades, problemas y estrés”.

Entre su repertorio figuran temas como “Perfect”, “Welcome To My Life”, “I´m Just A Kid” y “Generation”, los cuales acompañaron a una generación que los hizo merecedores de estar nominados en dos ocasiones al MTV Video Music Award, y a ganar un Teen Choice Award como Mejor Banda de Rock en 2008.

Ahora que la mayoría de ellos son padres de familia, incluso confiesan que tener niños puede ser más retador que ser un niño, les gustaría seguir abordando esos temas en la nueva música que lancen, ya que desean hablarle a personas de todas las generaciones.

“La clave para nosotros siempre ha sido hablar de nuestras vidas, y tratar de compartir. Cuando haces eso, la gente siente que es genuino y real, y es cuando realmente se identifican con tu música”, detalló Jeff.

Aunque todavía no tienen una fecha para comenzar a trabajar, sí está en sus planes componer un nuevo disco, y esperan que una vez terminada su etapa girando por distintos países, encuentren el tiempo para hacerlo.

Están en su mejor momento

Su alineación se ha mantenido intacta desde su formación en 1999, y en su opinión la clave ha sido tener esa línea de respeto entre ellos y con sus fans. Jeff precisó que además todavía tienen muchas metas por cumplir en conjunto, por lo que asegura todavía ven un gran futuro por delante mientras la gente los siga acompañando en sus conciertos.

Foto: Cortesía | @simpleplan

“Afortunadamente la banda sigue creciendo con los años, nunca ha sido tan buena como es ahora, es motivador y estimulante. La gente viene a nuestros shows para celebrar nuestro catálogo completo, así que es más que nada divertido, estamos en un gran momento”.

México es top 1

Los originarios de Montreal, Canadá, regresarán a México el próximo 12 de octubre, dentro del marco del festival Pulso GNP de Querétaro. Los músicos se mostraron muy entusiasmados por este concierto, pues consideran que la audiencia mexicana siempre ha sido muy generosa con ellos.

“Nos sentimos muy bienvenidos y aceptados ahí, la audiencia mexicana están en nuestro Top 1 a nivel mundial”, comentó Pierre, y externó que tienen grandes expectativas debido a los grandes artistas que los acompañarán (como The Killers, Franz Ferdinand, Belanova, Esteman, Yng Lucas y Yoss Bones).

“Creo que va a ser masivo, será uno de los shows más grandes que hemos tocado en México, nos encanta ese line up, estamos emocionados por ser parte de él. Me da curiosidad porque es un cartel variado, pero espero que haya muchos admiradores ahí”, finalizó.