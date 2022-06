Taylor Díaz replantea su faceta como solista y lo proyecta en nuevo álbum

El haber trabajado durante más de siete años de manera constante, logró construir cimientos fuertes en la carrera de Taylor Díaz, de hecho, eso ayudó a que no se derrumbara tan fácilmente, sobre todo luego del abandono de parte de su equipo de trabajo.

A mediados del 2020, dos de los productores que ayudaron a crear el álbum debut del cantante, decidieron tomar caminos por separado, sin informarle de manera oficial al cantante.

Su trayectoria, en ese entonces superaba el lustro y estaba planeando su segundo material; pero en medio de una crisis de salud por Covid-19 y la cancelación de shows presenciales hicieron que el artista revalorara su camino.

Lejos de hundirse en depresión tras la decisión de los productores musicales, Díaz se enfocó en lo positivo, incluso proyectó un cambio dentro de su concepto.

“Fue un momento de choque muy duro, al principio me sentí perdido, tuve que encontrar el valor dentro de mí, así que pensé: ‘si me junto con otros productores voy a dejar que me influencien para que mi proyecto cambie, voy a sonar diferente’.

“Después de un proceso de casi un año de buscar productores, los encontré. Luego el reto fue acoplarme nuevamente y encontrar ese sonido que quería que me caracterizara a partir de ahora”, afirmó el joven de 27 años en entrevista.

Desde hace unos meses, Díaz comenzó a trabajar en su nuevo material, aún sin título y prevé lanzarlo para agosto. Este será un reflejo de su realidad, de lo que es la persona cuando está centrada, aplaudiendo los triunfos y aprendiendo de los fracasos.

“En el primer álbum nos enfocamos muchísimo en contemplar la parte del reguetón, trap, e incluimos una canción en maya. Lo que queremos hacer en este nuevo disco es mantener la esencia del primero, como soy yo, buscar ritmos nuevos, con una esencia fresca.

“Descubrir cuáles son las evoluciones que está viviendo el mundo de la música, cuáles son los artistas que me inspiran actualmente es parte de innovador, pero siempre manteniendo la naturalidad que me caracteriza”, dijo.

Además, su objetivo es preservar las tradiciones mexicanas y sus raíces. Ejemplo de ello fue la publicación del tema en maya Ixi’im, incluido en su disco debut; ahora está en proceso de traducción de la canción Alguien real, en totonaca.

A manera de adelanto de su próximo trabajo, el veracruzano lanzó el sencillo Dejar de pensar la cual habla de conectar con el presente, disfrutar el momento y dejar a un lado las preocupaciones.

“Lo que me motivó a ‘dejar de pensar’ es esta parte que, hace unos meses, antes de que empezara a haber shows de nuevo, yo dependía emocionalmente de lo que iba a pasar, si se cancelaban los shows ¿qué iba a hacer?, ¿qué pasaría con mi carrera?, ¿y mi público? Y dejar de pensar me ayudó a tomar en cuenta que la vida no siempre es como la quieres tú, pero que todo pasa. Esta canción representa esa ilusión de continuar, disfrutar y comenzar a bailar”, aseguró.