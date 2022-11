Taylor Swift arrasa en Billboard: se apodera de los 10 primeros lugares del Top Hot 100

Taylor Swift se coronó hoy como la primera artista en la historia en ocupar los primeros 10 lugares de la lista del Top Billboard Hot 100.

.@taylorswift13 makes @billboard #Hot100 history 😳 https://t.co/8NBj35Ad5n pic.twitter.com/ZHwEYob3dL — Republic Records (@RepublicRecords) October 31, 2022

Su más reciente albúm, Midnights, ha roto récords tras salir a la luz el 21 de octubre. Un disco que todos los fans de la estadounidense esperaban con ansias.

La reciente producción musical de Swift tiene 20 tracks que han sido todo un fenómeno en la industria, pues a parte de ocupar todas las posiciones del Top 10, el resto de sus canciones también ocupan otras posiciones dentro de los Billboards.

.@taylorswift13 scores one of the most historic weeks in @billboardcharts history, as she becomes the first artist to claim the #Hot100’s entire top 10 in a single week. https://t.co/kMVGrXx7xq — billboard (@billboard) October 31, 2022

Dentro del top ten se encuentra Anti-hero en el puesto número uno; en segundo, Laverder Haze; en tercer lugar Maroon; y en cuarto se encuentra la colaboración con Lana del Rey, Snow On The Beach.