The Chosen conjuga divinidad y rasgos humanos con nueva temporada en cines

“The Chosen”, la serie de televisión que reinterpreta la historia de Jesús de Nazareth, estrena su cuarta temporada, de siete confirmadas hasta el momento. Para el elenco, la mayor virtud de la producción para redimensionar una historia mundialmente contada, es llegar a conjugar la divinidad con la humanidad, las emociones y las cosas terrenales.

“Siento que he llegado a conocer un poco más, o me he identificado más con la humanidad como resultado de interpretar el personaje”, dijo Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús, en entrevista con El Sol de México.

“Es esa voluntad de participar en una nueva forma de contar esta historia que ha sido tan poderosa para tantas personas, incluidos los propios actores. Poder hacerlo por tantas temporadas, ha sido un gran honor para todos nosotros” agrega.

Abe Bueno-Jallad, actor que interpreta a Santiago El Grande, coincide con el hecho de haber encontrado en los personajes bíblicos un lado apegado a la humanidad. “Estamos siempre tratando de buscar una perspectiva genuina y diferente”, explicó.

“Tomando la libertad artística hemos encontrado más problemas de salud mental, de comportamiento, que refleja una humanidad con la cual todos podemos vernos en este show. Por medio de la interpretación artística hemos encontrado un vínculo con nuestros fans”, añadió.

Ese lado terrenal también es una característica que la actriz Vanessa Benavente encuentra en María, su personaje. “Puedo darle un aire latino, ese amor y cariño que le damos a nuestros hijos, cómo los mimamos y ese tipo de cosas que hacen a un personaje más real”, mencionó.

“The Chosen”, que desde su debut en 2019 ha logrado alcanzar la cifra de 770 millones de visitas en 175 países, contará en su nueva entrega un momento de tensión para Jesús, el momento más complejo hasta ahora dentro de la trama.

“Hemos visto a Jesús comenzar desde el llamado a sus discípulos iniciales. Hemos tenido algunas aventuras y ahora las cosas se están acercando cada vez más a que Jesús esté en Jerusalén para cambiar el entorno religioso y revolucionar la fe tal como la gente la conocía”, contó Jonathan Roumie.

“Esto molesta a mucha gente, por eso hay tensión entre Jesús y las autoridades romanas, religiosas. Así que estamos entrando en un momento de ansiedad para todos. Jesús simplemente está tratando de mantener todo unido”, añadió el protagonista.

ESTRENO EN CINES

Sus cuatro primeras temporadas han sido dobladas a más de 50 idiomas y próximamente se convertirá en la más traducida del mundo, con 600 idiomas subtitulados o doblados. A consecuencia de ese éxito, “The Chosen” llegará a salas de cine de México para mostrar el estreno de sus dos primeros episodios de la cuarta temporada.

“Creo que es algo muy especial para los fans porque nuestra historia empezó en la pandemia, ahí fue cuando el show explotó, y reunirte con gente que ha estado viendo la serie todos estos años e ir todos a un solo espacio a compartir la celebración de la temporada cuatro es especial e impactante”, mencionó Vanessa Benavente.

“The Chosen” llegará a salas de Cinépolis de toda la República este 22 de febrero, mientras que las tres primeras temporadas están disponibles en plataformas como Netflix.