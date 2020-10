The craft: Legacy revive con Zoey Luna el filme de culto sobre brujería

La secuela The craft: Legacy, la secuela de The craft, el film de 1996 sobre un grupo de adolescentes que se adentran en el mundo de la brujería y que se ha convertido en una película de culto, será estrenada en línea el próximo 28 de octubre con un elenco en el que destaca la actriz Zoey Luna.



Luna, de 19 años y que además de actriz es una activista transgénero, da vida al personaje de Lourdes en el filme rodado el año pasado en el norte de Toronto, Canadá y que ha sido escrito y dirigido por Zoe Lister-Jones, actriz estadounidense que en 2017 debutó detrás de la cámara con el film Band aid.

De las productoras Blumhouse y Columbia Pictures, la cinta también está protagonizada por Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Nicholas Galitzine, Michelle Monagah y David Duchovny además de Luna.



Durante el rodaje, Luna declaró: “Obviamente soy trans. Y no hay demasiados papeles para trans que no sea ser una jodida trabajadora sexual que acaba siendo asesinada al final del film”, explicó Luna durante una pausa del rodaje.



“Estoy haciendo esto por las niñas pequeñas que crecieron sin tener alguien a quien aspirar. Y no quiero que toda esta entrevista sea sobre mí, una chica con un pene, pero me gustaría decir que es un factor importante”, continuó.



“Mi personaje es jodidamente fabuloso y creo que está abriendo muchas puertas. Para mí este papel es como un lanzador de cohetes no sólo para mi carrera personalmente sino también para que Hollywood despierte y vea que hay gente que está en transición y no tiene 30 años”, terminó señalando.



Y tras una breve pausa, Luna, que se dio a conocer a través de varios documentales y campañas sobre su identidad como latina y transgénero, exclamó: “Y también es importante porque, ¡joder es The Craft!".



La directora del filme, Lister-Jones, también incidió en la importancia de que la película ofrezca un espacio para gente a la que normalmente no se les da la oportunidad de expresarse, algo que para ella fue la esencia del largometraje original de finales del siglo XX.



“Para mí es muy importante que en el momento actual que vivimos sea una historia que se centra en gente joven y específicamente en mujeres jóvenes”, dijo la realizadora que como actriz ha aparecido en series de televisión como Law & order, Bored to death, Whitney y Life in pieces”, entre otras.



Lister-Jones insistió en la importancia que da en “representar a gente joven y mujeres jóvenes de forma auténtica, mostrando los problemas a los que se enfrentan las jóvenes mujeres y crear un mundo que realmente se siente actual y fresco”.



Lister-Jones ha situado la secuela de The craft 20 años después del film original. Lily (interpretada por Spaeny) llega a un nuevo colegio donde se hace amigas de Lourdes (Luna), Frankie (Adlon) y Tabby (Simone).



Las cuatro descubren que poseen enormes poderes místicos que, pronto se demuestran difíciles de controlar.



Una de las integrantes del equipo del rodaje ha sido Aerin Foegel, que estuvo presente durante la filmación con el título de "bruja residente". Su papel como consultora era "asegurar que todo lo que se refiere a algo que puede ser mágico, es exacto".



Pero Foegel reconoció que también estaba presente en el rodaje por motivos de seguridad.



"Si estamos haciendo encantamientos y rituales y cualquier práctica que son parte de la película, la magia no sabe que se está actuando. Así que he estado trabajando (...) para que si cualquier espacio energético que haya sido abierto durante el rodaje del film también se cierra al final", dijo Foegel.