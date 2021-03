The Crown arrasa en los Globos de Oro en categoría de televisión

El drama sobre la monarquía británica se lleva cuatro Globos de oro; Gambito de dama dos

The Crown se convirtió, por segunda ocasión (la primera fue en 2017), en la Mejor Serie de Drama en los Globos de Oro, uno de los cuatro premios que obtuvo en la 78 ceremonia de las distinciones que otorga la prensa extranjera acreditada en Hollywood.

Emma Corrin, Gillan Anderson y Josh O'Connor se llevaron las categorías de Mejor Actriz Drama, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor Drama, respectivamente. Durante sus discursos reconocieron la labor de todo el equipo creativo de la producción, y Emma incluso aprovechó para reconocer el legado de Lady Di, quien la inspiró para realizar su interpretación. "Gracias a Diana, me has enseñado compasión y empatía", expresó.

Debido a que en esta ocasión la ceremonia se llevó a cabo de manera remota, todos los nominados se enlazaron desde sus casas, provocando algunos momentos irrepetibles como ver a Mark Ruffalo celebrar su triunfo como Mejor Actor de Drama por su doble papel en I know that much is true, en compañía de sus hijos y su esposa, Sunrise Coigney.

En el rubro de comedia, Schitt's Creek la gran favorita, sólo obtuvo dos galardones Mejor Comedia y Mejor Actriz para Catherine O´Hara.

El actor Jason Sudeikis sorprendió al llevarse el premio de Mejor Actor de un Musical o Comedia, por su protagónico en Ted Lasso de Apple TV +. Sin embargo, lo que más causó furor fue la colorida sudadera que lució al momento de dar su discurso, provocando incluso que Tina Fey (una de las maestras de ceremonias) invitara al público a adquirir una igual.

Gambito de dama ganó como Mejor Miniserie y Mejor Actriz para Anya <JU>Taylor-Joy

El Premio Carol Burnett lo recibió el guionista y productor Norma Lear, quien ha sido reconocido por promover la diversidad en la pantalla a través de series como Los Jefferson y Standford e Hijo. Agradeció a los que lo han acompañado en su carrera, y aplaudió que la tv dé espacio a todo tipo de historias.