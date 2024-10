The Hives trae rock sueco con emociones a la mexicana

Aunque The Hives se había presentado en diferentes ocasiones en la Ciudad de México, nunca lo había hecho en plan grande. Su presentación de la noche de este martes en el Palacio de los Deportes, recinto que pisaron por primera vez, fue un show con el que terminaron por consagrarse frente a su público de la Ciudad de México.

Haciendo su mayor esfuerzo, Pelle Almqvist, vocalista de la banda, se dirigió en español a sus seguidores, luego de subir al escenario. "Muchas gracias mi gente. Señoritas, señores. Los Hives en el Palacio de los Deportes", fueron las primeras palabras que mencionó, las cuales fueron una chispa que encendió la energía del público.

En un escenario especial, con el nombre de la banda en letras iluminadas en blanco y negro, la agrupación originaria de Suecia comenzó el setlist con “Bogus Operandi”, “Main Offender” y “Rigor Mortis Radio”, una selección que mezcló su último álbum “ The Death of Randy Fitzsimmons” y su pasado.

“¿Están felices de vernos? Nosotros estamos felices de verlos”, continuó el cantante, interviniendo entre canción y canción. “Walk Idiot Walk”, “Good Samaritan” y “Go Right Ahead” fueron otros temas que los presentes gozaron al máximo, en un Palacio que si bien no se llenó, sí fue ocupado por 13, 800 espectadores que se entregaron al máximo.

"Mucho gusto México City", "¿Dónde está mi gente. ¿Está aquí? ¿Aquí con los Hives? El concierto más grande en la historia de los Hives. Es una noche muy importante", dijo el vocalista, desviviéndose por su audiencia. "¿Algún problema? ‘¿Por qué el silencio? El silencio no está invitado en un concierto de Los Hives", dijo.

"Hate to say I told you so", un clásico del repertorio incluido en el álbum “Veni Vidi Vicious”, sirvió para que el cantante presentara a Niklas Almqvist, guitarrista de la banda. Después, “Take Back the Toys”, “I'm Alive” y “Bigger Hole to Fill” mantuvieron el estándar de energía.

Con “See Through Head”, la banda revivió el disco “Tyrannosaurus Hives”, que en este 2024 está cumpliendo 20 años. “Countdown to Shutdown” y “Come On!” fueron dos piezas que prepararon el final de la noche, que horas antes había tenido como abridor a The Damned.

En ese lapso, Pelle Almqvist recibió una bandera de México y un sombrero por parte del público que se encontraba frente a él. Éste lució la bandera, mientras que el sombrero lo puso en el pedestal de su micrófono.

Finalmente, luego de presentar a Christian Grahn, el baterista, como “mitad humano, mitad máquina”, Pelle y compañía cerraron la noche con “Tick Tick Boom” una de las canciones más queridas por sus fans.

Después de presentarse en la Ciudad de México, The Hives viajará a Monterrey para brindar un concierto este 12 de octubre en el Parque Fundidora.