¿Tienes un autógrafo de Vicente Fernández? Esto es lo que puede valer si se subasta

¿Tienes un autógrafo de Vicente Fenández? Los expertos de Morton Subastas te pueden ayudar a definir su valor.

El especialista Rodrigo Agüero, explica que el factor principal para valuar un autógrafo, es la relevancia del autor, según un comunicado de la casa de remates, “valdrá más la firma de Gabriel García Márquez que la de Octavio Paz, el autógrafo de Abraham Lincoln que el de James Buchanan, ambos presidentes de Estados Unidos”.

Celia Cruz / Cortesía | Morton Subastas

En un comunicado de la casa de remates, se indica que la condición en la que se encuentre el autógrafo, es otro factor a considerar, “si el soporte ya sea papel, vinilo, guitarras, o todo aquello donde se firmó tiene faltantes, rasgaduras o la firma no es completamente visible, puede disminuir su valor”.

Además, el contenido es importante, no sólo la firma, “es decir, hay mayor valor en una carta donde se discutan elementos que le atañen a sus áreas de desarrollo. Vale más una carta de Diego Rivera o de David Alfaro Siqueiros en la que habla de su obra pictórica, que un pagaré expedido a cierta galería”, abunda el comunicado.

Como en toda pieza de subasta, la oferta y la demanda son factores determinantes para establecer el precio de salida y venta de un objeto en una subasta. En el caso de los autógrafos, “vale la pena destacar que si un bien se ofrecen en algunos sitios de internet en cierto valor, no quiere decir que valga el precio ofrecido. Si un autógrafo se ofrece en 10 mil pesos, no quiere decir que los valga, significa que el vendedor aún no ha logrado venderlo en el precio ofertado”.

Tongolele / Cortesía | Morton Subastas

Si tienes autógrafos y estás interesado en venderlo, la casa de subastas recomienda acudir a sus especialistas para que te orienten sobre su valor, ya que son ellos quienes deben determinarlo, pues, “la subjetividad puede cegarnos al momento de asignar un valor monetario, por ejemplo podemos considerar valiosa la firma de la abuela, sin embargo, si nuestra abuela fuera Leonora Carrington, Frida Kahlo o Eleanor Roosevelt, esa firma podría tener un valor monetario considerable”.

Morton realizará el próximo 29 de marzo la Subasta de Libros Raros, Antiguos y Contemporáneos, que ofrece lotes interesantes, como el que comprende un álbum de fotografías de personalidades de la década de 1970, en su mayoría autografiadas. Entre ellas se encuentra la firma e imagen de Vicente Fernández, Yolanda Montes Tongolele, las Hermanas Navarro, Miguel Aceves Mejía, Elsa Aguirre, Celia Cruz, Lucha Villa, Ana Bertha Lepe, Flor Silvestre, Lorenzo de Monteclaro, Manolo Muñoz, y Sonia Furió.

Vicente Fernández / Cortesía | Morton Subastas

Las imágenes están contenidas en una carpeta en piel y en total son 42 piezas. El valor de todo el conjunto, que asignaron los especialistas de la casa de subastas es de entre 18 mil y 22 mil pesos.

Los interesados en participar en la subasta para comprar estas fotografías firmadas pueden dejar su oferta en www.mortonsubastas.com, o acudir al salón de subastas ubicado en Cerro de Mayka 115, el 29 de marzo a las 17:00 horas.