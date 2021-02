Tom Hanks es de las últimas estrellas de cine realmente auténticas

A sus 64 años, el actor y productor estadounidense Tom Hanks se ha consagrado como una de las estrellas más genuinamente queridas de la historia del cine. Tanto en su vida personal como en los sentimientos de los personajes que interpreta, Hanks trasciende en el recuerdo colectivo de la generación de los boomers que lo han acompañado.

Christina Newland, en la BBC, lo encasilla dentro de una “raza moribunda de estrellas de cine auténticas” donde se encuentran actores como Leonardo DiCaprio con 46 años, Johnson a sus 48, Brad Pitt con 57 y Tom Cruise con 58. Los dos mayores son Washington con 66 años, solo dos más que Hanks.

I helped Check the Gate on this movie a few years ago. Gate was good! Hanx pic.twitter.com/uhC9CP9Z9Z — Tom Hanks (@tomhanks) January 7, 2020

Newland se pregunta qué pasará con la nueva generación de estrellas de cine masculinas menores de 40 años o, al menos, si llegarán.

“Podría tener que ver con la miríada de formas en que la creación de estrellas y la propia industria han cambiado desde las décadas de 1980 y 1990, o con el cambio de actitudes en torno a la masculinidad, o la delgada línea entre la "persona" y el encasillamiento, con actores a menudo desconfiando de esto último. Hace que todo el tipo de Tom Hanks, toda su raza, se sienta cada vez más raro”, argumenta.

En el nuevo Western News of the World, Hanks interpreta a un veterano del ejército que atraviesa el interior de Texas para reunir a una niña huérfana con su familia y consolida su estatus como el padre definitivo del cine.

La cercanía que transmite el rostro de Hanks en cada una de sus películas es su principal virtud. Desde sus primeros años en el cine demostró un aspecto de hombre común que evoluciona sin perder su esencia de la comedia al drama.

“Hanks siempre ha tenido una apertura desarmante sobre él, con características que parecen listas para transmitir una combinación de heroísmo robusto y una capacidad de maravilla.

Esa niñez ligeramente abierta le ha dado una carrera interpretando a gente común en circunstancias extraordinarias, ya sea el idiota-savant favorito de todos, Forrest Gump (1994), un piloto que salva el día en Sully (2016), o el asediado capitán Miller de Saving Private Ryan (1998)”, agrega la autora.

Recientemente en Twitter surgió una discusión en la que los cibernautas se preguntaban si el actor había estado realmente en alguna buena película.

La respuesta que propone Newland es que el actor por sí mismo ha hecho una historia con su vida. Las generaciones jóvenes lo recuerdan y aprecian por papeles relacionados a la cultura pop: la misma voz de Woody en Toy Story que marcó generaciones.

“Las noticias se vuelven virales sobre él haciendo cosas bonitas para extraños, sobre su adorable colección de máquinas de escribir, sobre él consolando a los periodistas llorando y tiene que haber algo particularmente amargo en ti para no gustarte el hombre, incluso si realmente no estás listo para una nueva revisión de Forrest Gump en el corto plazo”. sostiene la autora con la firme idea de que en la modernidad en la que vivimos, donde las estrellas tienen menos secretos, esto es cada vez más raro de ver.

