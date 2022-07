Toñita y Jorge Losa fueron expulsados de Las estrellas bailan en Hoy

Entre los 15 millones 672 mil votos del público con los que se cerró la semana 10 de del reality Las Estrellas bailan en Hoy, no hubo suficientes para la pareja de Toñita y Jorge Losa, quienes fueron eliminados.

Las cinco parejas que llegan a la gran final el día 15 son Carlos Speitzer y Candela Márquez; Violeta Isfel y Luis Fernando Peña; Estefanía Ahumada y Miguel Martínez; Cinthia Aparicio y Oscar Medellín; así como Alex Durán y Belinda Urias.

Toñita y su compañero Jorge Losa, afirmaron en entrevista con El Sol de México, que están satisfechos por su desempeño, a pesar de haber sufrido algunos accidentes.

“Tengo lastimado el dedo pulgar de la mano derecha. Lastimada la ingle de la pierna izquierda y tengo lastimado el hombro y el cuello. Es lo que me llevo de golpes en mi cuerpo e infinidad de caídas. Sin embargo, me quedo con lo bonito de saber que mi cuerpo pudo hacer cosas que jamás pensé que podría demostrar tanta flexibilidad y sí, las canijas cargadas, que me llevaron a tantos golpes”, describe Toñita.

Mientras Jorge sin perder la alegría, expuso: “estuve las últimas cuatro semanas en el show y mi sentir se asemeja a la salsa china agridulce. Me voy con un sabor agrio, pero también dulce, porque ha sido una súper oportunidad y lo aprendido aquí, nadie me lo quita. Me voy muy contento dentro de todo”.

Sincera como es Toñita agregó: “me llevó dos años para aparecer en algún programa de TelevisaUnivision, cómo no voy a estar agradecida de aparecer dos meses y medio de lunes a viernes. Cómo no estar satisfecha por el alcance que tuve como bailarina, pero lo mío, lo mío, es el canto”.

Y luego de perfeccionar el baile de salsa para su vida profesional, informó que regresará a Hoy, para promocionar sus sencillos; el siguiente es Si me quedo con los dos de la creación y producción de Gerardo Guardia.

“Les recomiendo al público en las plataformas digitales que no se pierdan el videoclip porque va a estar muy sabroso y se van a echar taco de ojo las mujeres porque va a ver mucha carnita de dos hombres guapos que aparecerán como modelos”, adelantó la cantante.

“Seguiré tocando puertas en Televisa para aparecer en cuanto programa se me permita demostrar mi talento, aunque mi foco principal como mi profesión es la música. Tengo 20 años en esto y lo primordial para mí es ser una cantante, es mi vida, aunque ya se dieron cuenta que puedo manejarme en otras facetas como el baile, porque hay que ser multifacéticos”.

Mientras que Jorge Laso continúa en las grabaciones de la telenovela La madrastra, asegura que en el concurso aprendió “a apreciar a cada uno de los géneros y a saber disfrutar de toda la música en general y sobre todo gozarla y bailarla correctamente. Ya no voy a dejar el baile, porque descubrí como actor que necesito para mi profesión esa expresividad corporal y la verdad, que el baile me lo da y si lo tomé, ahora ya no lo dejo”.