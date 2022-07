Trino recibe el Premio Tintero en la Comic-Con

El caricaturista de esta casa editorial Trino, recibió el Premio Tintero (Inkpot Award), que otorga la Comic-Con por sus contribuciones al mundo de los cómics, la ciencia ficción/fantasía, el cine, la televisión, la animación y los servicios de fandom.

“Me invitaron a hablar de mi trabajo y el premio fue una sorpresa”, dice Trino en entrevista con El Sol de México. “Me da gusto que se reconozca al humor, porque como dije en mi plática, en México los políticos nos han quitado todo, menos el humor”, agrega quien ya con ser invitado al evento en San Diego se consideraba afortunado.

“El cónsul de San Diego me presentó y estaban todas las autoridades de la Comic-Con. El premio se lo han dado a George Lucas y a Spielberg, nunca en la vida uno se va a pensar eso”, comenta divertido y recuerda que ya antes otro artista del trazo había recibido este galardón. “Se lo dieron a Sergio Aragonés que es un caricaturista que yo admiro muchísimo, hizo toda su carrera en Estados Unidos, en la revista MAD, pero creo que es la primera vez que invitan a un caricaturista mexicano”.

Y aunque este mismo premio lo han recibido varios mexicanos ilustradores de cómics de Marvel y DC, “creo que es la primera vez que se lo otorgan a un caricaturista que hace sus propias ideas y sus propios cartones, mexicano, pues. Me siento muy sorprendido, cuando me lo estaban dando, pensaba, ‘esto no puede ser’, hasta tuve que ver dos veces el trofeo, si tenía mi nombre, si no se habían equivocado y era para otra gente”.

Años anteriores han captado a más de 300 personas en sus charlas

Trino, que en 2023 cumplirá 40 años haciendo caricaturas, durante los que ha creado personajes entrañables como El Santos y La Tetona Mendoza, es un defensor del humor, “que con toda la violencia y todo lo que vivimos, los mexicanos seguimos teniendo; mi trayectoria es más sobre el cartón de humor que el cartón político, y los libros que he publicado, la película, como que todo sumó para que me dieran este reconocimiento, fue la trayectoria básicamente”.

Comparte que esta fue la primera vez que asistió a la Comic-Con, por lo que considera que la sola invitación era ya un premio. “Siempre había querido ir, pero es difícil, hasta hay un episodio de The Big Bang Theory, en el que hacen fila en internet desde muy temprano para conseguir boletos porque es muy difícil entrar, pero como fui invitado especial, lo logré y ahora con el premio me hicieron Gold Member, que significa que ya voy a poder ir con mi familia de por vida con entrada gratis, eso es lo más bonito”.

Actualmente, Trino se dedica a las tiras de futbol que publica en Esto, el diario de los deportistas. “Siempre me ha gustado hacer cartón deportivo, me motiva mucho, ahorita ni las fábulas, ni El rey chiquito las publico en ningún lado, las que tengo en las redes son tiras viejas, lo único nuevo que hago es lo deportivo”, dice quien es seguidor del Atlas, “aunque gane”, dice entre risas.

“Ahora que me dieron el premio en San Diego, dije que este año me fue súper bien, ya somos bicampeones y ahora me dan un premio, realmente ya no somos losers, ya estamos ganando los que perdíamos”, concluye Trino y adelanta que está en negociaciones para la venta de la serie de El Santos a alguna plataforma de streaming.