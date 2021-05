TV Azteca seguirá apostando a la programación en vivo; no descarta producir telenovelas y series

En la agenda de la nueva directora de Contenido de TV Azteca no están descartadas las telenovelas y series. La propia Sandra Smester lo informa, entrevistada al final de la presentación de la serie de concursos Caza tesoros.

“Le apostaremos a una serie muy bien hecha, estamos buscando, no decimos que no a las series, a la ficción; el Siete lo está empezando hacer, en el Uno lo estamos buscando”, afirma Smester y agrega que el espacio para estas producciones sería en el canal Uno. “Adelantaríamos el horario al reality, en vez de tres horas, sería de dos y a las 21:30 una buena serie, no estamos cerrados, será cuando encontremos un buen contenido, un buen libreto, claro que lo vamos a hacer”.

A una semana de su nombramiento como directora de Contenido de TV Azteca, en sustitución del recientemente fallecido Alberto Ciurana y sin dejar de ser vicepresidenta ejecutiva de Programación de Azteca Uno, Smester reconoce que se está adaptando.

“Me llegó de golpe toda la responsabilidad, tendré que seguir haciendo locuras, innovando para divertir a la audiencia”.

Sobre los retos que enfrentará, comenta: “Nos estamos yendo a la parte digital, que nos encanta y estamos muy acoplados, las familias visibilizan nuestra programación con celular en mano, eso es importante, ven los diferentes contenidos de TV abierta y contenidos digitales”.

Recordó a Ciurana, a quien cariñosamente llama Beto, su amigo durante 21 años cuando coincidieron como programadores él en Televisa y ella en Univisión. “Nuestra relación era muy divertida, trabajamos de la mano. Luego cuando él se fue a Univisión, fuimos más cercanos y después acá en TV Azteca, pasé los mejores cuatro años de mi vida”.

La ejecutiva llegó en 2017 a TV Azteca y aprendió de Ciurana “la pasión, la entrega, siempre divertirnos, siempre reírnos de todo, de lo malo, de lo bueno y crecer, crecer juntos; estos últimos años, fueron de felicidad, porque nos unía la amistad y la misma pasión por la televisión. De ahora adelante habrá una mezcla de todo, del aprendizaje, de creer en el proyecto y ser humildes, somos un equipo muy unido, muy fuerte”.

Respecto al talento, confirma que la conductora de MasterChef, Anette Michel continúa como parte de estos proyectos gastronómicos. “En MasterChef Celebrity que viene pronto por Azteca Uno, vamos a ver caras nuevas y yo personalmente invité a Anette para que lo conduzca”. Aclara también que el MasterChef Latino, sólo se pensó para plataforma digital, más no televisión abierta, ya que es una producción de Telemundo.

Otro segmento que abarcará es el infantil. “Es muy triste el mercado para niños, yo siempre lo he defendido y vamos a ver qué hacemos ahí, porque son necesarios los programas para niños, si no aparecen en televisión abierta los tendremos en la web”, confirma.

Entre los próximos lanzamientos están La Voz Senior, con María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro como coaches y una sorpresa en Ventaneando. “De los equipos que siempre me han apoyado en estos cuatro años en TV Azteca, ha sido el de Paty Chapoy, ya se cocinó algo muy bueno, muy divertido”.