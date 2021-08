Watts era el más callado de los Rolling Stones

Los Rolling Stones se quedaron sin palabras. La energía y el entusiasmo que contagian cada vez que se les ve en el escenario desapareció. Mick Jagger y Keith Richards sólo compartieron una foto de su amigo Charlie Watts en sus redes sociales, sin mensajes, sólo una imagen en señal de luto, Ronnie Wood, guardó silencio.

"Por única vez voy a estar un tiempo fuera. Estoy trabajando duro para estar completamente en forma”, señaló Charlie Watts hace unas semanas, cuando se anunció que estaría ausente de la gira No filter programada para septiembre en Estados Unidos.

Su mejoría nunca llegó, esa sería la última vez que se tuvieran noticias sobre él, hasta el anuncio de su fallecimiento la mañana de este martes. Así culminó una carrera de más de 50 años como parte de los Rolling Stones.

“Era un baterista discreto, tenía más noción de jazz que de rock, pero siempre fue una institución en el sentido de que era el baterista de los Rolling Stones”, señaló el especialista en música José Xavier Navar. “No era un baterista espectacular ni nada, no era como Keith Moon de The Who, o como el de Rush (Neil Peart) que tenían un arsenal de tambores y platillos, pero era parte del sonido emblemático de lo que eran los Rolling Stones”.

El fotógrafo mexicano Fernando Aceves, quien tuvo la oportunidad de retratar a la banda en sus visitas al país entre 1994 y 2016, dijo que el músico nunca perdió la energía que proyectaba en el escenario, por lo que su labor fue fundamental para que el grupo siguiera conquistando a nuevas generaciones.

"Charlie ya era una persona mayor, al observarlo llegar y caminar hacia su instrumento, se veía un hombre muy frágil.

Daba la impresión de que tan sólo con tocarlo lo podías lastimar, esa era la fragilidad que proyectaba. Pero a la hora de sentarse en la batería se transformaba en otra persona, y lograba ese toque tan importante, ese tiempo, esa coordinación, como si se tratara de un chico de 20 años. Porque era una sincronía difícil de pensar en un hombre de su edad", comentó.

Navar añadió que esa personalidad fue parte de la figura en la que se convirtió.

“Era el miembro más callado de los Rolling Stones, ya sabías que estaba ahí, pero es parte fundamental de una banda icónica”.