Will Smith hace lo imposible, reúne al reparto de "El Príncipe del rap"

Will Smith reunió al reparto de la serie "The Fresh Prince of Bel-Air" durante un especial de su programa en la red social Snapchat, emitido entre ayer y este jueves, dedicado a la mítica producción de los años 1990.

En el encuentro participaron Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Tía Vivian) y Joseph Marcell (Geoffrey), quienes a su vez recordaron a James Avery, que interpretó el personaje del tío Phillip y murió en 2014 por complicaciones en el corazón.

Will Smith reunió al elenco principal de "El Príncipe de Bel-Air" por videollamada, el gran ausente fue James Avery (tío Phil), ya fallecido. pic.twitter.com/GQxmVzJtbV — Carlitos DM (@carlitosdm66) April 30, 2020

Durante la entrevista, publicada parcialmente en YouTube, Smith preguntó a sus compañeros cómo se sentían cuando aún eran reconocidos por los personajes que interpretaron hace más de 20 años.

DJ Jazzy reconoció que llegó estar "muy, muy molesto" porque "todo el mundo quería hacer el saludo de manos" que popularizó en la comedia junto a Smith.

"Notabas en los ojos de la gente cuando estaban a punto de iniciar el saludo y yo simplemente agarraba su mano y la sostenía", recordó.

En otra conversación con Alfonso Ribero, que encarnaba al primo Carlton, Smith recordó que decidió nombrar a su personaje en la serie igual que en la vida real gracias a su consejo.

Tras la reunión, al actor publicó en Instagram un video en homenaje a James Avery.

En estos duros momentos buscamos el cariño de los nuestros, buscamos el recuerdo de los que ya no están y han sido parte de nosotros, casi de la familia.

Will Smith reunió al reparto del Príncipe de Bel-Air en la que recordaron al gran James Avery, el tío Phil. pic.twitter.com/BglD5Eia4I — WEBBTERTAINMENT🎙 (@webbtertainment) April 30, 2020

"Nuestra serie no hubiera sido ni la mitad de lo que fue sin el talento y la luz de James Avery. Todos te amamos y te extrañamos, James", escribió.

El trampolín definitivo para la fama de la que goza Smith fue precisamente "The Fresh Prince of Bel-Air", una de las comedias televisivas más populares, emitida en EE.UU. entre 1990 y 1996, y en la que interpretaba a un joven humilde de Filadelfia que se mudaba a la mansión de sus ricos tíos de California