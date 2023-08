Yalitza Aparicio disfruta hacer reír: estrena La gran seducción

En su tercer proyecto cinematográfico Yalitza Aparicio incursiona en el género de la comedia en la cinta titulada “La gran seducción”, en la que trabajó con el director Celso R. García, quien antes hizo “La boda de mi mejor amigo” y “La delgada línea amarilla”.

En entrevista con El Sol de México, la actriz comentó que esta historia fue “algo muy diferente a lo que ya había hecho, he comentado la ventaja que tuve de trabajar al lado de Memo (Villegas), quien a través de su actuación te va mostrando la energía que requieren este tipo de personajes, no es tan fácil como muchas personas lo hacen ver. Tuve la oportunidad de haber experimentado algo distinto”.

Puede interesarte: Yalitza Aparicio rompe el silencio ante ataques por su color de piel tras desfile de Dior

La película, cuyo guion está basado en un largometraje canadiense del mismo nombre lanzado en 2013, cuenta la vida de “Germán” (Memo Villegas), un hombre que creció en el pueblo de Santa María del Mar, cuyos habitantes se vieron obligados a buscar suerte en otro sitio luego de que una compañía se apoderó de la pesca en el lugar, quitándoles su fuente de ingresos.

Tras recibir una oferta por parte de los dueños para colocar una empacadora en sus tierras, él y el resto de los 120 habitantes, montan una farsa para convencer al doctor “Mateo” (Pierre Louis) de quedarse a vivir ahí, y así cumplir los requisitos que la empresa les pide.

Yalitza, quien previamente había participado en cine con las cintas “Roma” de Alfonso Cuarón” y “Presencias” de Luis Mandoki, da vida al personaje de “Ana”, la encargada del correo del pueblo, quien termina forjando una amistad con el médico recién llegado.

La imagen compartida en las redes sociales de la cantante italiana rápidamente se viralizó, aunque también se llenó de cientos de reclamos. Foto: Cuartoscuro

La intérprete comentó que este proyecto la llevó a descubrir que la buena comedia va mucho más allá de contar chistes.

“En la vida también estamos rodeados de estas situaciones, son cosas que son comunes y te hacen reír. Como en una ocasión me decía Celso (el director), no es necesario contar un chiste para hacer reír a la gente, a veces dentro de lo que dices o haces, puedes provocar esta risa. Es algo bonito, porque provocas algo genuino”.

APUESTA POR EL TRABAJO EN EQUIPO

Aparicio comentó que se sintió segura al trabajar con esta producción. “Cuenta la disponibilidad que tienen los directores y el equipo para confiar en lo que realizas como actor, y que te concedan esa oportunidad de interpretar esos personajes”.

“Todos estamos abiertos a experimentar en diferentes cosas, aquí también importa que terminamos hablando de un trabajo en equipo, guionistas, productores, directores, que convienen esto”, agregó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La actriz reiteró que las cosas no se logran por sí solas, pues al vivir en una sociedad se necesita el apoyo de todos. “En este proyecto ves que varios actores, porque somos varios actores que en cierto momento estamos como encasillados en algo, nos dimos la oportunidad de ir experimentando”.

“Y lo hablabamos en una ocasión, el agradecimiento por darnos la oportunidad de hacer reír a la gente. No que muchas ocasiones te ven y es como de “ay me dan ganas de llorar”, no sólo sé hacer llorar al público, también puedo hacer mujeres chistosas”, finalizó.

“La gran seducción” se estrena este 31 de agosto por la plataforma Netflix.