Protestan decenas de comerciantes por suspensión de sus actividades, en Chiautempan

Unos 150 comerciantes de venta de prendas de vestir y calzado del tianguis dominical de Chiautempan protestan este lunes 11 de enero en contra de la determinación gubernamental de suspender sus actividades al ser catalogadas como no esenciales.

Policiaca 15 pasajeros lesionados deja choque de colectiva en Cuahuixmatlac, Chiautempan

Su inconformidad se basa en los acuerdos aprobados durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, que determinó la suspensión en todos los tianguis de Tlaxcala de la venta de artículos no esenciales y solo permitir la de alimentos perecederos y productos de la canasta básica.

El odio es una causal de #feminicidio en la entidad



Conoce más ➡ https://t.co/IfxuTngQfc #Feminicidio #Decreto pic.twitter.com/VpplWE5ude — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 10, 2021

La manifestación partió del área techada del Mercado Nuevo de Chiautempan y recorrió las principales calles de la cabecera municipal, para concentrarse en estos momentos frente a la Presidencia Municipal, donde exigen una reunión con el alcalde Héctor Domínguez Rugerio.

Policiaca Conductor impacta barda de un panteón de Chiautempan

Los manifestantes demandan que en los siguientes domingos de enero se les permita ejercer su actividad para llevar el sustento diario a sus hogares, bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias y de sana distancia.

“Quizá para el gobierno no es esencial nuestra actividad, pero para nosotros es muy esencial porque si no trabajamos no tenemos para comer y los demás gastos “, comento Juan Carlos Solís, integrante de una de las ocho organizaciones manifestantes.

Los quejosos se mantienen a la espera de ser recibidos por representantes del gobierno municipal para darles una respuesta positiva, con la propuesta de que laboren al 50 por ciento y con horarios reducidos, sin la presencia de menores de edad y adultos mayores.

En #Portada | Aligeran procesos de adopción en Tlaxcala



Aquí la nota ➡ https://t.co/9gRuWxbW7C #Adopción #Ley #PeriódicoOficial pic.twitter.com/mMjnR6MhCg — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 10, 2021

Continúa leyendo:

Municipios Riesgo por falla en 10 semáforos de Chiautempan

Municipios Surge otro problema de límites territoriales, en Chiautempan