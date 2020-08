A empleo, vinculan a dos mil personas; a través del Sepuede

Durante el tiempo que va de la pandemia generada por el nuevo coronavirus, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) ha logrado vincular laboralmente a casi dos mil 300 personas, informó el titular del organismo, Manuel Camacho Higareda.

En entrevista, aseguró que el aislamiento preventivo los obligó a reinventarse y, sin necesidad de un contacto físico presencial con los buscadores de empleo, apoyándose de las herramientas de comunicación que la modernidad permite, han apoyado a un importante número.

En este sentido, estableció que podrán enfrentar la pandemia con menores incertidumbres y tendrán la certeza de que, una vez terminada, no resientan lo que se derive en materia económica.

Por esto es que hemos encontrado maneras alternativas y hemos tenido que trabajar, incluso, de manera más intensa que en días normales, porque no es lo mismo hacerlo en una cotidianidad con todo regularizado, que en una situación extraordinaria con desventajas, riesgos y cualquiera pensaría si no puedo hacer el trabajo presencial, pues me cruzó de brazos y no avanzamos, mencionó el funcionario.

Asimismo, reiteró que se han mantenido trabajando intensamente, para lo que han implementado una serie de programas para apoyar, incluso, a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan mantener sus negocios funcionando.

De igual forma, resaltó que estas acciones lograron que el gobierno estatal conservara alrededor de seis mil empleos, pues de otra manera se hubieran perdido.

El gobernador Marco Mena y el comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Manuel de Jesús Espino Barrientos, acordaron realizar en el estado el proceso de reclutamiento para integrarse a esta corporación, que ofertará mil 500 plazas laborales en beneficio de la población tlaxcalteca.

