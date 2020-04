Endurece Apizaco medidas en tianguis

Al existir renuencia de comerciantes y ciudadanos para acatar las medidas sanitarias impuestas para contener la propagación del Coronavirus (Covid-19, el gobierno municipal de Apizaco determinó endurecer las medidas en los mercados a partir de este fin de semana.

Autoridades revelaron que nueve comerciantes del tianguis dominical fueron sancionados por no acatar las medidas sanitarias, mientras que los ciudadanos que no las acaten, no podrán ingresar a hacer sus compras.

Las medidas tanto para los tianguistas como para los ciudadanos son: usar adecuadamente el cubrebocas, gel antibacterial o lavarse las manos y evitar llevar niños, mayores de edad y mujeres embarazadas.

Los nueve tianguistas de venta de frutas y legumbres fueron sancionados por no portar cubrebocas, por lo que no podrán instalarse durante un fin de semana.

El director de Desarrollo Económico, Javier Llera Martínez, indicó que las sanciones serán de acuerdo a la falta de cometan y pueden ir de uno a dos fines de semana de suspensión.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los tianguis de sábados y domingos en Apizaco y así coadyuvar a frenar la curva de contagios por Covid-19.

El Ayuntamiento de Apizaco sentenció que a partir de este fin de semana será más estricto en los filtros que se colocan en los accesos de los tianguis.





9 Tianguistas fueron suspendidos un fin de semana por no usar cubrebocas durante su jornada de trabajo.





