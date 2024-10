A sus 66 años sobrevivió al cáncer y “le dieron vida a mi vida”, narra Susana Picazo

“Le dieron vida a mi vida”, son las palabras de Susana Gloria Picazo Canarios al superar el cáncer de mama con el tratamiento que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió para combatirlo y tener una esperanza en su calidad de vida.

Al aceptar y autorizar compartir su historia con El Sol de Tlaxcala, "Susi", como le dicen de cariño, exhortó a las mujeres a revisar sus senos de manera periódica porque esta enfermedad no respeta edad, profesión ni condición social. Sólo las acciones preventivas ayudarán a combatir el cáncer y sanar.

A propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la mujer de 66 años de edad narró que en el 2022 le detectaron un tumor en su seno izquierdo, el cual prácticamente parecía un pulpo porque se expandió. Su tratamiento médico lo llevó en la Clínica de Mama del Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, ahí le quitaron el seno para poder eliminar el cáncer.

Fue el 26 de diciembre de 2022 cuando “Susi” tuvo la operación para combatir el cáncer; luego fue enviada al IMSS de la ciudad de Puebla para completar su fase de quimioterapia e intensificar su tratamiento para vencer el padecimiento que más daña a las mujeres.

Fue un tumor muy grande, parecía un pulpo. Estaba lleno de muchos ganglios. ¡Imagínate!, cómo me sentí al recibir la noticia de que tenía cáncer; atravesé todo un calvario. Pero, gracias al doctor del IMSS salí adelante y ahora tengo que tener un seguimiento médico que lo hago con mucha esperanza para seguir viviendo al lado de mi hija, compartió Picazo Canarios a este Diario.

Al acudir a su revisión de seguimiento en la Clínica de Mama del IMSS, "Susi" sostuvo que ahora tiene una nueva forma de ver la vida, con mayor gratitud, esperanza, deseos de disfrutar cada día y de continuar en las revisiones médicas para no decaer.

“Que acudan a las clínicas, porque es muy importante para nosotras las mujeres. En mi caso creo que estaba en las últimas, pensando lo peor y gracias a Dios y al doctor estoy salvada. Ahora veo la vida de color de rosa, bonita. Trato de vivir al máximo, por eso invito a todas las mujeres a que se vayan a revisar con su médico para evitar un cáncer”, enfatizó.

Susi subrayó que se acopla día con día en su aspecto físico, al ya no tener un seno. Al principio atravesó por una etapa dolorosa, ahora privilegia estar viva.

"Al comienzo sentí que me hacía falta mi seno, me tocaba, pero con los implantes voy acostumbrándome, me siento bien. Y es volver a ser normal. Sé que aquí en el IMSS me van a atender y al pendiente de que no vuelva a tener cáncer", anotó.

Asimismo, compartió que a su hija le ha enfatizado mucho que debe cuidarse de no tener ningún tumor maligno en los senos, para no atravesar una etapa de sufrimiento físico y emocional.

"Susi" vive desde hace varios años en el municipio de Papalotla y de manera periódica acude a su chequeo médico a la Clínica de Mama del IMSS.

66 años de edad tiene Susana Picazo, sobreviviente de cáncer de mama.