A un año del aumento al pasaje, persisten las quejas contra el servicio público de transporte

Ha pasado un año desde que entró en vigor el aumento del pasaje en Tlaxcala, pero todavía se escuchan algunas quejas sobre los cobros indebidos de algunos conductores, pese a existir tabuladores.

La queja más recurrente en las unidades del transporte es que alguno de los operadores les cobró de más en el mismo trayecto que otra unidad, de ahí que no falta la expresión de “cobran lo que quieren”.

EL AUMENTO





Fue exactamente el 22 de diciembre de 2022 que los representantes del transporte público en Tlaxcala dieron a conocer el acuerdo con Gobierno del Estado para incrementar un peso a la tarifa mínima, entonces pasó de siete a ocho pesos.

En ese momento, detallaron que el acuerdo fue alcanzado tras diversas mesas de diálogo entre la Secretaría de Movilidad y Transporte y los concesionarios, así el aumento fue de un peso a la parada mínima y 35 centavos por kilómetro adicional, medida que entró oficialmente en vigencia el 23 de diciembre, aunque en algunas unidades la aplicaron desde un día antes.





Los transportistas revelaron que el aumento no era lo esperado, pues pidieron que fuera de dos pesos y 50 centavos por kilómetro adicional, pero no fue aprobado para no afectar el bolsillo de los usuarios, entonces vieron el aumento como un apoyo para reactivar la economía del sector que fue afectado por la pandemia.

Durante las primeras semanas de esta medida, las quejas de los usuarios se dispararon porque no existía una regulación a las tarifas y reportaron que algunas líneas subieron el pasaje entre cinco y ocho pesos, lo cual afectó a los tlaxcaltecas. Incluso, muchos pasajeros se confrontaron con los conductores, quienes dijeron que solo acataron la orden del dueño de la unidad o presidente de la ruta.





Ante ello, la Secretaría de Movilidad y Transporte se vio obligada a fijar tarifas para cada ruta, las cuales fueron determinadas por el kilometraje recorrido y para evitar abusos. Aun así, las redes sociales locales se llenaron de quejas para evidenciar los excesivos cobros en las rutas y se habló de alteración a las tarifas fijadas por la autoridad estatal para cobrar más. Por lo tanto, algunas unidades fueron inmovilizadas por las tarifas excesivas.

Un año después, las quejas prácticamente quedaron en el pasado, aunque es posible escuchar alguna inconformidad entre los usuarios de las distintas rutas presuntamente por cobrar lo que quieren, ninguna ha sido oficializada ante la instancia correspondiente.





ANTECEDENTE





Este incremento a la tarifa registrado el año pasado en Tlaxcala es el más reciente, el anterior ocurrió el 26 de diciembre de 2017, cuando fue definida en siete pesos la parada mínima.