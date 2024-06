A una década de priorizar la paridad, mayoría de mujeres integrarán la Legislatura local

La LXV Legislatura del Congreso del Estado será conformado por un 60 % de mujeres y el 40 % de hombres, a una década de priorizar el principio de paridad de género, sostuvo la consejera electoral, Erika Periañez Rodríguez.

Local Morena y sus aliados controlarán Congreso del Estado; mujeres ocuparán 15 de 25 curules

Además, por primera ocasión en la integración del Poder Legislativo de Tlaxcala, habrá un 48 % de representación a grupos vulnerables, es decir, personas indígenas, población LGBTTTIQ+ y personas con discapacidad, resaltó la consejera electoral durante la sesión permanente en la que se aprobó la designación de diputaciones plurinominales.

Durante su intervención, refirió que en la vida democrática de Tlaxcala, hace apenas 70 años que las mujeres son ciudadanas y sólo 10 en que la paridad se estableció como principio constitucional para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

No obstante, indicó que estos avances normativos han permitido la participación paritaria de las mujeres, aunque eso no siempre se traduce en resultados cualitativos, pues de 2014 a la fecha se han desarrollado cuatro elecciones ordinarias para la renovación del Congreso del Estado, las cuales han sido el telón de fondo para el impulso de la participación política de las mujeres.

Sin embargo, lamentó que la participación no ha sido suficiente para lograr una representación igualitaria, de ahí que ha sido necesario el impulso de acciones afirmativas que permitan a las mujeres no sólo ser postuladas, si no tener garantizado el derecho de acceder y ejercer estos cargos.

Recordó que fue en 2018 que tuvieron la primera legislatura integrada con el 60 % de mujeres, pero eso gracias a una acción afirmativa mandatada, donde debieron encabezar las listas de representación proporcional, así como en 2021, donde también lograron la integración de un Congreso paritario.

Explicó que los lineamientos de paridad contemplan la garantía de hacer cambios en el orden de prelación de las listas presentadas para garantizar la integración, por lo que el presente proceso electoral trazó una ruta genuina que no sólo permitieron congresos paritarios, sino inclusivos.

Para alcanzar este resultado, enfatizó que fue resultado de trabajos previos al inicio del proceso electoral, como consultas a grupos de atención prioritaria, conferencias y mesas de trabajo con personas con discapacidad, entre otros.

Lo anterior, afirmó, permitió conocer sus propuestas y posicionamientos para impulsar no sólo su participación, sino garantizar su inclusión, lo cual no fue fácil, pues se requirió el compromiso de los partidos políticos para que las personas pertenecientes a estos grupos de atención prioritaria tuvieran postulaciones en candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional.

Reconoció que los resultados de la elección de mayoría relativa son significativos, pues resultaron electas ocho mujeres, de quienes seis pertenecen a grupos de atención prioritaria, además de que los siete hombres electos tres de ellos de igual forma pertenecen a estos grupos poblacionales y una persona no binaria.

De las 15 diputaciones de mayoría relativa, detalló, en 10 curules tendrán representación estos grupos históricamente subrepresentados, pues de las 10 diputaciones de representación proporcional la propuesta es la asignación de ocho mujeres y dos hombres, de acuerdo a los resultados electorales, derivado no sólo de la alternancia de género de quien encabeza la lista plurinominal, sino también de que partidos políticos que en el proceso electoral pasado postularon mujeres y ahora hicieron lo mismo.

Finalmente, reconoció la voluntad y compromiso de todas las personas, instituciones y partidos políticos que sumaron esfuerzos para que la diversidad de la sociedad esté representada, pero “ojalá algún día normalicemos la diversidad y ya no sean necesarias las acciones afirmativas, pues por ahora son una herramienta que contribuye a la democracia paritaria e inclusiva”.