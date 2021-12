Abandona Noé Rodríguez la dirigencia estatal del PRI

Al arremeter contra la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Noé Rodríguez Roldán renunció a la presidencia estatal del instituto político y no descartó sumarse a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en un futuro.

Local Renuncia Noé Rodríguez Roldán al PRI; no descarta sumarse a otras fuerzas políticas

En conferencia de prensa convocada de último momento, Rodríguez Roldán sostuvo que la decisión fue de índole personal, pero no descartó que pueda sumarse a la administración estatal, en caso de recibir alguna propuesta.

Te puede interesar: ➡️ Bajó en Tlaxcala la incidencia delictiva

Noé Rodríguez Roldán no solo renunció a la dirigencia estatal, sino a las filas del PRI, instituto del que coordinaba los trabajos del Comité Directivo Estatal desde el pasado 12 de enero de 2020.

Criticó duramente que en la entidad y a nivel nacional se estén cometiendo diversas irregularidades.

Hizo un señalamiento directo de las decisiones tomadas desde la dirigencia nacional, como la asignación de la candidatura plurinominal a Blanca Águila Lima, quien apoya de manera directa a otras fuerzas políticas.

Entérate: ➡️ En Tlaxcala, aumentan casos de anorexia y bulimia

Después de coordinar la campaña en Tlaxcala de Alejandro Moreno Cárdenas para ocupar la dirigencia nacional del PRI, Noé Rodríguez Roldán lo acusó de tener actitudes centralistas y elitistas.

Local El PRI no depende del fracaso de Morena

Al reconocer que el partido que hasta este martes dirigió se encuentra en una dura crisis, Rodríguez Roldán comentó que era momento de concluir mi periodo en el partido... como un acto de congruencia prefiero abandonarlo antes de estar medio cuerpo en un partido y medio cuerpo en otro.

Resaltó que la dirigencia nacional perdió el rumbo desde hace un tiempo, que existe incongruencia en sus decisiones, además de recalcar que a nivel estatal hubo un procedimiento viciado que fracturó a la bancada priista, por obedecer a intereses personales de la ahora legisladora local, Blanca Águila Lima.

No te pierdas: ➡️ Descuido de ITE genera confusión en resultados de Tepuente, Nanacamilpa

Sin embargo, aclaró que no presentó su renuncia con anterioridad, específicamente durante el proceso electoral pasado, para no causar inestabilidad y que su salida fuera usada como el motivo de la derrota.

El PRI se ha desmoronado, la actual unión en la dirigencia nacional es ficticia y solo existe un discurso demagógico y desgastado, pues ha perdido el rumbo, dando paso a conductas opacas, autoritarias, centralistas y hasta facciosas,subrayó.

No dejes de leer: ➡️ Trabajan Lorena Cuéllar y Zoé Robledo para perfeccionar el sistema de Salud en Tlaxcala

Negó ser operador o asesor de la administración estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros y enfatizó que como dirigente estatal no jugó para dos bandos, pero no descartó que en un futuro pueda integrarse a otras fuerzas políticas. Reconoció que actualmente se habían aniquilado liderazgos y grupos políticos a lo largo de todo el territorio nacional, minimizando los ideales construidos por décadas, por lo que planteó que en un acto de congruencia no puede mantenerse al frente del partido.

Local Revisará el PRI posibles sanciones a militantes que colaboran en la administración estatal

Agregó que el partido se ha manejado como una franquicia, un club privado de privilegios para los amigos, compadres, familias completas en incondicionales que cínicamente ocupan dobles o hasta triples espacios, negándole oportunidades a militantes, profesionales y personas capacitadas que forman parte de las filas del instituto político.

Cuestionado sobre si apenas se dio cuenta de los vicios que evidenció al interior de su partido, comentó que no era ingenuo a los hechos sucedidos, no obstante, expresó que en este momento la dirigencia nacional está perdiendo la brújula del “tricolor”.

Más información: ➡️ Bienestar en Tlaxcala paga pensión de adultos mayores

Finalmente, lamentó que los comités directivos estatales han sido reducidos a simples oficialías de partes y oficinas de trámite, porque las decisiones se toman en el Comité Ejecutivo Nacional sin conocer la realidad que se vive en las entidades.

El periodo estatutario por el que fue nombrado Noé Rodríguez Roldán fue por cuatro años, concluía su función en enero de 2024

Con información de Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Te puede interesar: ➡️ Resienten fríos los pueblos marginados de Tlaxcala

No dejes de leer ⬇️

Local Atenderá una comisión del PRI caso de Blanca Águila

Local Piden militantes expulsar del PRI a Blanca Águila