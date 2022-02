Abarrotan el SAT para obtener la cédula fiscal

Para el cumplimiento de las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el timbrado de recibos de nómina, trabajadores de la Iniciativa Privada (IP) y del magisterio abarrotaron las instalaciones de esta oficina para tramitar la Cédula de Identificación Fiscal.

Local Maestros con plaza federal hacen largas filas para tramitar constancia que exige USET

Por varias horas del día, la fila de personas esperando realizar el trámite en el SAT, ubicado en Avenida Principal 60B La Trinidad Tepehitec en la capital, rebasó las instalaciones del Sindicato Juárez Blancas, incluso el paso vehicular se complicó por los carros particulares que se estacionaron en las orillas de la carretera.

Lee también: ➡️ Hay procuradurías para menores en las comunas tlaxcaltecas

En días pasados, los patrones por medio de sus áreas de recursos humanos informaron a los trabajadores de la IP que deben presentar el documento, pues a partir de este 2022 es un requisito obligatorio para la emisión del comprobante de nómina, el Registro Federal de Contribuyentes, nombre, Régimen Fiscal y Código Fiscal.

Trabajadores de la Iniciativa Privada y del magisterio abarrotaron las instalaciones de la oficina del SAT para tramitar la Cédula de Identificación Fiscal / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Este lunes, tanto maestros como trabajadores de diferentes giros de empresas acudieron a las oficinas del SAT a realizar el trámite que es personal.

Entérate: ➡️ Detenido, análisis de permanencia de ciclovía capitalina

Hubo quienes reconocieron que el servicio fue ágil y rápido, pero otros reprocharon que no hubo distanciamiento, estuvieron más de una hora esperando el servicio por la lentitud del personal.

Los trabajadores de la educación con plaza federal manifestaron que el fin de semana pasada la Secretaría de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala les informó que debían entregar la Cédula de Identificación Fiscal con límite el 24 de febrero.

Lee también: ➡️ Avanza en Tlaxcala el refuerzo contra Covid-19

Policiaca Vinculan a proceso a persona por delito fiscal

Me dijeron que el trámite es personal, llevo 30 minutos formado y veo que no avanza la fila. En mi escuela me dijeron que urge que lleve el documento, refirió Jacobo N.

No te pierdas: ➡️ Aún falta aplicar la perspectiva de género: Edith Méndez

Llegué antes de la hora de apertura y ya había gente formada para el trámite y está lento el servicio, estamos en el rayo del sol. No se puede guardar distancia, atajó María Cruz N.

Continúa leyendo: ➡️ Abre UPTx investigación por acoso contra alumna

Local SAT, fomenta el uso de medios electrónicos para los pagos

Sí tarde formada, pero realicé el trámite en 20 minutos, hay personal que asesora para sacar la clave, que es lo que necesitamos para hacer el proceso en línea, comentó Antonieta N.

Según las nuevas disposiciones del SAT la Cédula de Identificación Fiscal es necesaria para hacer el timbrado y generar los pagos de nómina.

No dejes de leer: ➡️ Relanzará gobierno tlaxcalteca registro vehicular

Los trabajadores deben acudir con su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, referir que acuden a ese trámite para ser canalizados con el personal que los atenderá y les entregará una copia de la Cédula.

Luego, deben pasar a otra área para recibir orientación en el caso de la expedición de su contraseña. Ahí el personal los guía en la aplicación.

Más información: ➡️ Defienden pueblos originarios tlaxcaltecas los granos nativos

Las autoridades del SAT en Tlaxcala se negaron a proporcionar información con el argumento de que las entrevistas deben agendarse vía correo electrónico.

A partir de este año será obligatorio que el trabajador presente su Cédula de Identificación Fiscal a su empleador

Te puede interesar: ➡️ Engorroso proceso limita Ley Olimpia en Tlaxcala

No dejes de leer ⬇️