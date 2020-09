¡Aborto legal ya!, piden colectivos de Tlaxcala

Al entonar diversos cantos en los que aseguraron que hay un sistema patriarcal que les impide acceder al aborto legal de forma voluntaria, colectivos feministas marcharon de forma pacífica por calles principales de la capital.

La tarde de este 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, decenas de mujeres se unieron para exigir en Tlaxcala la despenalización del aborto.

"Exigimos el derecho a poder decidir individualmente sobre nuestros cuerpos", "Será ley en Tlaxcala", "Nosotras parimos, nosotras decidimos", y "una vida no se salva solo al dejarla nacer", fueron algunas de las expresiones plasmadas en pancartas y cartulinas.

El contingente de mujeres partió de las Escalinatas de los Héroes, avanzó por calles principales de la capital y al llegar al Congreso local hizo un alto para criticar no solo que en Tlaxcala no se pueda interrumpir de forma segura un embarazo de forma voluntaria, sino que las autoridades no sean capaces de esclarecer las desapariciones de personas y castigar a los feminicidas.

En la puerta principal de Palacio Legislativo, las quejosas colocaron un pañuelo verde en el que escribieron "aborto legal ¡ya!", para después entonar "canción sin miedo", melodía considerada un himno feminista mexicano hecho famoso por la cantante chilena Mon Laferte.

En la marcha, las mujeres también se pronunciaron en contra de las desapariciones de mujeres y exigieron justicia para los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al tiempo que exigieron celeridad a la búsqueda de Daniela Muñoz, la joven de 22 años desaparecida hace más de dos semanas.

"Daniela Muñoz, nos faltas tú... No te conozco pero también me dueles".

Al final, entregaron a las asistentes información sobre medicamentos, cuidados y técnicas para que puedan abortar, y otorgaron nombre de las asociaciones en Tlaxcala que les pueden dar acompañamiento para hacerlo de forma segura.

