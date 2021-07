Abre UATx convocatoria 2021 de la Maestría en Estudios de Género

Con el objetivo de formar recursos humanos con un alto compromiso con la igualdad, capaces de generar conocimientos y habilidades para el diseño de proyectos de investigación orientados al desarrollo de esta perspectiva en el ámbito de las políticas públicas, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, promueve la convocatoria 2021 de la Maestría en Estudios de Género (MEG).

Este programa cuenta con gran prestigio en el país, es escolarizado con 14 unidades de aprendizaje, se compone de cuatro semestres y, adicionalmente, los estudiantes deberán participar en un seminario temático en alguna institución externa, así mismo, la MEG ofrece cuatro opciones terminales, siendo estas: Género y política; Género, salud sexual y reproductiva; Género, educación e historia; además de Género y violencia.

Con este posgrado, la Autónoma de Tlaxcala se ubica en el contexto nacional como precursora en la ejecución de una cultura de respeto entre hombres y mujeres, en el abatimiento de la violencia de género, en el diseño de ambientes sanos de convivencia y en la implementación de medidas en donde la preservación de la dignidad humana es primordial.

Los interesados tienen hasta el día 13 de agosto del presente para realizar su petición de ingreso, con la finalidad de iniciar con las etapas marcadas en la convocatoria, la cual puede consultarse en las redes oficiales de la UATx, en el Facebook de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, y para obtener mayor información, llamar al teléfono 2464620848 o enviar un correo electrónico a meg.ftssyp@uatx.mx

