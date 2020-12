Acatará Congreso resolución: José Luis Garrido

El Congreso local será respetuoso de la determinación que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con relación a la invalidación de la Reforma Electoral, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, José Luis Garrido Cruz.

El parlamentario emanado de las filas del Partido Encuentro Social Tlaxcala comentó que el actual proceso electoral, que inició el domingo pasado, será regido por la legislación anterior a la reforma.

Añadió que la decisión impacta de forma negativa en los trabajos llevados a cabo por la actual Legislatura local durante dos años, sobre todo en las labores de la Comisión de Asuntos Electorales, cuyos trabajos permanecieron estancados prácticamente desde que fue integrada.

Durante ese tiempo, en la Comisión de Asuntos Electorales no hubo trabajo y no hubo propuestas, y es muy lamentable porque esa comisión no trabajó durante dos años y parte de esta Legislatura, viendo la necesidad de esas reformas, las impulsó y ahora las ve canceladas, expresó.

Sobre todo, dijo, al recordar que para la elaboración de dicha iniciativa participaron organismos autónomos, como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Tribunal Electoral de Tlaxcala, además de propuestas remitidas por los mismos diputados locales.

Además, lamentó que la reforma electoral haya quedado sin validez a consecuencia de una impugnación hecha por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, encabezado por la diputada Irma Yordana Garay Loredo, quien desde el momento de su aprobación se manifestó en contra de esa aprobación. “Hubo tiempo (para la reforma), pero no hubo disposición de la Comisión de Asuntos Electorales, y ahora ese trabajo fue impugnado porque la Corte comenta que es una inconstitucionalidad, eso por supuesto afecta el proceso electoral, pues en Tlaxcala debemos estar a la vanguardia al respecto”, opinó.

El actual proceso electoral, que inició el domingo pasado, será regido por la legislación anterior a la reforma

JOSÉ LUIS GARRIDO / DIPUTADO LOCAL

