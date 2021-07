Acepta Bienestar que aumentó robo de gas LP

El director regional número tres de la Secretaría del Bienestar, Jorge Atristain San Germán, admitió que los huachicoleros han diversificado su forma de operar pues ahora hurtan en mayor medida gas LP, toda vez que ya no pueden ordeñar gasolinas en los ductos, por el cierre de las líneas conductoras desde la Ciudad de México.

Policiaca Detenido, presunto ladrón de colectivas

En el último reporte del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), Tlaxcala ocupa el tercer lugar nacional de robo de gas licuado de Petróleo, apenas por debajo de Puebla y México.

Local Valoran instalar empresas: Bernardo Segura

El estudio establece que la entidad poblana registró 537 tomas y México 60, en tanto que Tlaxcala tuvo 58, pero el año anterior descubrieron 27, lo cual representa un aumento del 114.81 %.

El Igavim puntualizó que los municipios tlaxcaltecas donde se presentaron más extracciones ilegales de gas fueron Calpulalpan con 34, Nativitas con 22 y Nanacamilpa de Mariano Arista con 17.

El uncionario federal insistió en que el robo de hidrocarburos como gasolinas y diésel se redujo en importante porcentaje, debido al cierre de los ductos desde la sede en Minatitlán hasta Azcapotzalco, pero la acción detonó en el incremento de robo de gas.

Arriba de $500 el tanque de gas LP | El combustible resulta importante en el hogar, pues sirve para la elaboración de alimentos, para calentar agua y bañarse, pero para los consumidores su precio ha resultado el más alto en los...https://t.co/Tkjin1b4zV#Economia #GasLP — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 18, 2021

“El problema de extracción ilegal lo seguimos contrarrestando con disuasión, no queremos enfrentamientos, no queremos más pérdidas de vidas, pero si la disuasión no funciona está todo el peso de la ley, ya que esta tipificado como delito grave y a quienes detengan no tendrán acceso a la libertad condicional”, soltó.

Municipios ¿Cómo prevenir los accidentes en casa?

Jorge Atristain sostuvo que la seguridad tiene que ver con la justicia, la paz y la tranquilidad, por lo que el gobierno federal ha tratado de apoyar a las familias mexicanas con becas, pensiones, educación gratuita y salud.

No obstante, aseveró que los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional combaten de manera frontal ese delito, pero solicitó la colaboración de la sociedad con denuncias, para inhibir las acciones de la delincuencia organizada.

“Si la sociedad participa, al mismo tiempo cuida a sus habitantes, se evitan catástrofes como las de Tlahuelilpan, Hidalgo, propiciadas por explosiones, la gente no tiene por qué morir a causa de la delincuencia”, resaltó.

Acepta Atristain aumento en el robo de gas LP. | Jesús Zempoalteca

Por último precisó que los trabajos que coordina, comprenden los municipios de Sanctórum, Nanacamilpa, Calpulalpan, Benito Juárez, Hueyotlipan, Españita, Muñoz de Domingo Arenas, Tecopilco, Zacatelco, Xicohtzinco, Quilehtla, Ayometitla, Axocomanitla, Zacualpan, Nativitas, Tepetitla, Ixtacuixtla y Panotla.





El estado de Tlaxcala ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el robo de gas licuado de petróleo.













Litro de gasolina #Premium supera los 21 pesos en Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/0QcimzJx0d#Local #Combustible pic.twitter.com/bjArmnLPih — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 9, 2021

TE RECOMENDAMOS

Policiaca Capturan a imputado por abuso sexual en Calpulalpan

Policiaca Caen 4 asaltantes de una pipa de Gas L.P., en Ixtacuixtla