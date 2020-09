Acepta Sesa déficit en servicios de salud

En Tlaxcala sí hay un déficit en cuanto a servicios de salud muy importante, pero en caso de contar con alguna vacuna para la Covid-19 estamos preparados tanto para almacenarla como para aplicarla, sostuvo el titular de la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), René Lima Morales.

Sin embargo, adelantó que se debe tomar en cuenta que las vacunas que se tienen en este momento no están aprobadas, además de que no cuentan con algún esquema de personas voluntarias para probarla.

“Están en fase de investigación tres, que significa utilizarlas en humanos y no garantiza que sean efectivas o que no tengan efectos adversos, por eso es que Sesa no podría recomendar a nadie, pues el grupo investigador debe conseguir sus voluntarios”, enfatizó el funcionario.

Por otro lado, mencionó que al momento Tlaxcala cuenta con redes de frío, las cuales están en proceso de certificación que, al momento, registra el 98 % de avance. De igual forma, sentenció que el estado tiene el personal necesario y capacitado para que, en caso de tener que aplicar una vacuna, lo haga sin mayor problema, tan es así que hace dos años obtuvo el segundo lugar de vacunación y en 2017 el de mejor esfuerzo.

Aunado a lo anterior, señaló que con estrategias se pueden resolver este tipo de problemas, pues la coordinación y el trabajo han sacado a flote las emergencias.

Finalmente, reiteró que el adelanto en la campaña de vacunación contra la influenza no está garantizada, pues dependerá de que la Sesa, en conjunto con el gobierno de la República, tenga el biológico, pues se fabrica año con año, pues no es la misma cepa.

Actualmente la Sesa cuenta con 12 mil kits de TNR4, tratamiento que mientras más rápido se suministre en un infectado por el nuevo coronavirus, la evolución es mejor y existen menos complicaciones, además de que los efectos adversos son casi nulos y está probado que reduce hasta en un 75 % la mortalidad.

