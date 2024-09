Acercan vacunas antirrábicas a perros y gatos, durante jornada que culminará el 25 de septiembre

Para interrumpir la circulación del virus rábico en perros y gatos, en Tlaxcala el sector salud lleva a cabo la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica en los diferentes municipios este 21 y 25 de septiembre, para atender a los animales que nacieron en estos últimos meses o están rezagados.

Tras destacar que disponen de biológicos, el personal de la Secretaría de Salud instaló sedes en plazas y parques para que la gente con mascotas los lleve a vacunar y estén libre de rabia.

La rabia es una enfermedad infectocontagiosa causada por un virus que se transmite al humano o entre animales de sangre caliente infectados, principalmente por la saliva a partir de una mordedura, rasguño o lamedura.

El sector salud explicó que a los perros y gatos se les debe de vacunar contra la rabia a partir del primer mes de edad, un refuerzo a los tres meses y posteriormente revacunarlo cada año.

Luego, explicó que una vez vacunados no requieren cuidados especiales, pueden tomar agua y comer de manera normal, solo se recomienda no someterlos a situaciones de estrés innecesarias para evitar que la vacuna no genere la reacción protectora deseada.

Anotó que en México, la rabia canina se considera una prioridad de salud pública, por eso en Tlaxcala efectúan diversas acciones como la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, eso permite alcanzar coberturas de vacunación mínima de 80 % de la meta anual, para interrumpir la transmisión de la zoonosis en estos animales.

TLAXCALA LIBRE DE RABIA HUMANA POR ANIMALES

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México, Tlaxcala está libre de rabia humana por fauna silvestre y urbana, durante este año y con corte al mes de septiembre.

LAS MORDEDURAS POR PERROS EN TLAXCALA

La SSa precisó que en Tlaxcala están contabilizadas 965 mordeduras de perros; fueron 498 en hombres y 467 en mujeres

En octubre de 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció a México por la eliminación de la rabia humana transmitida por la mordedura del perro como problema de salud pública.