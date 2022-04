Aclara FONASUR que sí cubre daños al agro tlaxcalteca

Es completamente falsa la aseveración de supuestos productores agrícolas de que la aseguradora FONASUR se niegue a pagar el seguro por daños al agro tlaxcalteca, derivados de fenómenos naturales.

En escrito enviado a la Redacción de este Diario, el representante de la empresa aseguradora, Juan Carlos Andrade, afirma que es completamente falso lo publicado en el sentido de que la empresa aseguradora se niega a cubrir daños en agro tlaxcalteca, pues en ningún momento se ha comunicado o incluso mencionado que se niega el pago a productores realmente afectados.

Por lo anterior, solicita se aclare que incluso, más adelante la nota publicada en este medio digital comenta “... el gobierno anterior ha dispersado poco más de 817 mil pesos...”, lo cual, aunado a lo anterior, se contradice la misma primero afirmando una negativa de pago y, párrafos abajo, mencionando que han existido pagos”.

Agrega que la publicación asegura “...pues supuestamente retrasó los pagos por varios años, aunado a que el exsecretario de la Sefoa, Rafael Pelcastre no había entregado cheques de 2018 y 2019”, lo cual es totalmente falso, pues FONASUR no ha tenido ninguna contratación en los años citados por el artículo, imposible que hayamos retrasado pago alguno, pues en dichos años no existía póliza de nuestra parte, ni relación con FONASUR y Sefoa en dichas fechas, y nos deslindamos de cualquier actividad de los citados años, así como del año 2020 y anterior a junio de 2021.

Otra precisión que se manifiesta en la publicación “... los labriegos acusaron (sic) a la empresa de tortuguismo y evasivas”, lo cual también es completamente falso, pues se cuenta con la evidencia, documental y fotográfica, de la correcta atención que se tuvo en tiempo y forma que tuvimos ante los reportes de siniestro en las siguientes fechas vía:

3 avisos el 22 de septiembre de 2021

3 avisos el 27 de septiembre de 2021

5 avisos el 4 de octubre de 2021

1 aviso el 5 de octubre de 2021

5 avisos el 7 de octubre de 2021

16 avisos el 29 de octubre de 2021

Dichos avisos fueron atendidos los días: 20, 24 y 27 de septiembre, 1, 4 y 8 de octubre, 8 y 12 de noviembre, respectivamente, lo cual se demuestra con las minutas firmadas en campo por los propios productores atendidos y personal de la secretaría y el fondo, lo cual es evidencia tajante de la pronta respuesta que se tuvo en la atención a los productores.

4. Al respecto de ...cuando urgieron a la empresa de seguros, pretextó que su personal no tiene la capacidad de hacer verificaciones en cada uno de los predios afectados, pues cuanta (sic) con número reducido de verificadores, nuevamente nos apegamos a las respuestas a las solicitudes del punto anterior, lo cual también es completamente falso, pues ni se realizó tal declaración, y además que FONASUR cuenta con el personal, además capacitado, para poder atender cualquier eventualidad que se requiera en campo

5. Falsa es también la aseveración donde se menciona ...señaló que la empresa no valida las evidencias de afectaciones que presentan los propios campesinos o la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), únicamente toman como válidos los reportes que envía su personal,

Pues, como se mencionó en el punto 2 de la presenta, se cuenta con las minutas echas en campo, en compañía de los productores afectados y firmadas por los mismos afectados que estuvieron en las supervisiones, así como el material fotográfico correspondiente.

6. Al párrafo donde el artículo menciona “...la Comisión Nacional del Agua tiene reportes diarios de afectaciones.... por lo que creemos que solo es tortuguismo (sic) o evasivas de la empresa...” es FALSA la aseveración de las evasivas y del “tortuguismo (sic)” mencionado, lo cual quedo claramente demostrado en el punto 2 de la presente. Así mismo aclaramos que: existen varios

métodos de verificación de siniestros en campo, pero el más exacto es LA VISITA AL PREDIO y la atención personalizada al productor, pues, además de evaluar lo ocurrido in situ, el productor ve una atención, respuesta y trato diferente a las demás seguradoras. Por el contrario, la falta de atención a los productores en campo, es mucho de lo que ha generado el desconocimiento, desinformación y desconfianza de los seguros en campo, pues mientras otras compañías prefieren trabajar desde la “comodidad de un escritorio”, nosotros siempre hemos utilizado las visitas presenciales, sobre otros métodos de verificación, pues los agricultores merecen una correcta atención personalizada y no una imagen de satélite.

7. Así mismo, el monto que manifiesta dispersado de “817 mil pesos, de lo embolsado”, es falso también, pues el monto a pagar es bastante mayor al mencionado. Cabe mencionar que lo indemnizado, corresponde a los siniestros que se tuvieron con base en la póliza contratada. En el mismo artículo menciona que “...la mayoría de campesinos resultó benéfico el ciclo agrícola…”, si el ciclo fue benéfico, quiere decir que las indemnizaciones son pocas.

Cabe señalar que el seguro protege hasta por la cantidad de kilogramos por hectárea por cultivo, que marcó la solicitud realizada por Sefoa, nosotros no podemos alterar los kilogramos que la Secretaría planteó proteger, por lo tanto, si algún productor tuvo reducción en sus rendimientos, pero arriba de lo mencionado anteriormente, no amerita indemnización.

Finalmente, lamentamos que exista tanta desinformación y sobre todo que se publique información falsa, errónea y/o incompleta. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, como lo han constatado los productores en las visitas realizadas.

Por lo anterior, agradecemos a El Sol de Tlaxcala por la oportunidad de publicar este derecho de réplica, y solicitamos que el mencionado artículo sea bajado de la red por estar demostrado que no contiene información fidedigna, ya que daña y perjudica la imagen de nuestro fondo y no desearíamos que por este tipo de situaciones nos ocasione, valga la redundancia, daños y perjuicios a nuestro fondo.

