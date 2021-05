Acompaña Lorena Cuéllar a candidatos a diputaciones

Al atestiguar el arranque de campaña de los candidatos a diputados federales y locales de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, la candidata a la gubernatura del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que la conjunción de cinco partidos políticos para ir a las urnas el 6 de junio “es mucha pieza” para los de enfrente y habrán de arrasar con el triunfo.

Desde la plaza principal de la presidencia de comunidad de San Esteban Tizatlán, el primer Señorío Tlaxcalteca, la abanderada de Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala, recalcó que “no es casualidad que nos encontremos en este lugar emblemático”, cuna del primer Senado de México y de Latinoamérica, donde prácticamente se constituyó la democracia en Tlaxcala, pues a partir de este momento inicia el camino del triunfo para los legisladores que van a defender la cuarta transformación.

“Tlaxcala no es cualquier Estado, hoy tenemos una coalición que es mucha pieza y vamos a entregar muy buenas cuentas a Tlaxcala. Me da mucho gusto recibir a quienes haremos un cambio en la historia de Tlaxcala. Respaldaremos a cada uno de nuestros candidatos a quienes les auguro mucho éxito, porque sé que serán hombres y mujeres de bien que trabajarán verdaderamente por Tlaxcala, por lo ideales de nuestro Presidente donde no mentir, no robar y no traicionar al pueblo será una constante de cada uno de nosotros. No podemos fallarle al pueblo ni a nuestras familias”, recalcó.

Por su parte, las anfitrionas del encuentro, Irma Yordana Garay, candidata a Diputada Federal por el Distrito 02, así como Gabriela Brito, candidata a Diputada Local por el Distrito 07, señalaron que este 4 de mayo se empieza a escribir un futuro de cambio para hacer fuerte la tierra tlaxcalteca, con leyes más incluyentes y seguras, además del resurgimiento de la unidad de cinco fuerzas políticas.

Los candidatos Alejandro Aguilar, Eréndira Cova, Jaciel Herrera, Mónica Sánchez, Vicente Morales, Lenín Calva, Maribel León, Miguel Ángel Caballero, Leticia Ramírez y Guillermina Loaiza.

