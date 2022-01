Aconseja la Sesa abrigarse y evitar frío

Del mes de octubre al 31 de diciembre de 2021, los Centros de Salud y Hospitales dependientes de la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, atendieron 66 mil 678 casos de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio o infecciones respiratorias entre la población. En el mismo periodo pero 2020, registraron 50 mil 429 enfermedades respiratorias.

Por lo anterior, la Sesa emitió una serie de recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias, entre las principales abrigarse correctamente y evitar exponerse a las bajas temperaturas.

Ante la llegada de la temporada de fríos, que inició formalmente en el mes de octubre de 2021 y concluye en marzo de 2022, la Sesa recomendó evitar los cambios bruscos de temperatura, cubrir cabeza y utilizar bufanda para tapar nariz, orejas y boca.

Evitar encender estufas o anafres en lugares cerrados y apagarlos ante de dormir; si alguna persona padece del corazón evitar salir ya que el frío puede ocasionar ataques cardiacos.

Lavado de manos frecuente con agua y jabón; aplicar el estornudo de etiqueta; limpiar y desinfectar superficies de uso común; uso de cubrebocas; proteger manos; no fumar; ventilar habitaciones; abrigarse adecuadamente con varias prendas; no automedicarse en caso de presentar infecciones respiratorias; ingerir abundante agua, frutas y verduras ricas en vitamina C y D.

