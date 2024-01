Aconsejan a Reyes Magos no obsequiar juguetes bélicos

El Día de Reyes Magos es una fecha en la que los infantes piden regalos con mucha ilusión, pero algunos artículos de la lista no son necesariamente apropiados, como sucede con las armas y otros juguetes bélicos que tienen la capacidad de influir en la conducta y forma de relacionarse de los menores en la escuela, familia y sociedad.

Municipios Las fiestas patronales incentivan la economía

Incluso, el uso de armas y violencia puede determinar la forma de relacionarse con los demás, llevarlos a elegir una profesión u oficio y hasta incidir en el futuro de una relación de pareja tóxica o sana.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Entonces, ver a los infantes jugando a policías y ladrones, fingir un asesinato o una guerra, una persecución u otro ambiente recreado por su mente, no es un hecho saludable o positivo. Por lo tanto, bajo ningún motivo los infantes deben manipular, jugar o familiarizarse con las armas, así sean de juguete, asegura Rubén Alejandro Di Grazia Roa, doctor en Psicología.

Explica que todos los juguetes relacionados con lucha de poder, que inciten a la violencia o fomenten “hundir” al otro para avanzar o ganar son considerados bélicos, así que se incluyen los videojuegos, cualquier tipo de arma, juegos de mesa y hasta las muñecas Barbie, estas últimas por generar una lucha entre géneros.

Indica que actualmente se ha adelantado la edad en que los infantes tienen contacto con los juguetes bélicos, anteriormente los videojuegos estaban relacionados con los adolescentes, hoy los infantes de seis a siete años están familiarizados con las consolas que muestran guerras, peleas y enfrentamientos a muerte para avanzar a otro nivel, ante ello, parece que los padres no toman conciencia sobre lo que regalan a los infantes.

Te recomendamos: ➡️ ¿Ya tienes tu carta para los Reyes Magos? Con estas apps podrás hacerles hasta una videollamada

INFANTES RECREAN AMBIENTES VIOLENTOS

En la sociedad prevalece la cultura bélica y es observada en los niveles de violencia que muestra la población. Ante ello, los infantes de tres hasta 10 años de edad tienen la capacidad, desde la fantasía, de crear ensayos de la realidad y juegan a la guerra, asaltos, persecuciones y tener el poder, imagen que van creando como alternativa para resolver conflictos, asevera el especialista en Psicología Alejandro Di Grazia.

La situación implica que los menores crezcan con la idea de que ante una situación crítica que no tiene otras opciones de solución deben recurrir a un arma de fuego, como ocurrió en las masacres de Estados Unidos de América, aunque México no está tan lejano de esos hechos, acota.

No dejes de leer: ➡️ Cinco datos curiosos que no conocías de los Reyes Magos

Por lo tanto, lo recomendable es brindar juguetes que dejen un aprendizaje desde la mediación, solución de conflictos y mantener el contacto con otros niños o integrantes de la familia.

El experto asegura que no solo se trata de dejar de comprar juguetes bélicos, los padres deben convivir, escuchar y relacionarse con sus hijos, algo que parece sencillo, pero muchos no lo llevan a la práctica.

VIOLENCIA FAMILIAR GENERA AFICIÓN A LAS ARMAS

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los niños que tienen mayor afición a un arma derivan del clima de violencia que presencian y viven en familia, presencian o escuchan cuando el padre golpea a su esposa o ejerce violencia psicológica, por mencionar algunas situaciones, menciona el doctor en psicología.

Otra situación negativa que presencian los menores ocurre en un choque o conflicto vial, cuando los conductores se bajan de la unidad y portan un arma u objeto que dañe al otro, los infantes absorben esa escena e información y la determinan como la forma para solucionar el conflicto, externa.

El especialista cita a Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, con el tema de infancias-destino, pero dijo no coincidir completamente con ese concepto, pues los infantes pueden pasar por un momento que hace elegir el camino que tomarán y ya no se cumple la frase, pues muchos ambientes familiares son tan dañinos que los infantes crecen con esas conductas y al llegar a la juventud tienen determinada su estructura de personalidad: la agresiva.

Más detalles: ➡️ Melchor, Gaspar, Baltasar y ¿Artabán?: la historia del cuarto rey mago que no llegó a Belén

Incluso, indica que es un peligro cuando un niño o joven asegura que no será como su violento padre o no ejercerá violencia contra su esposa, pues nuevamente cita a Freud que explicó que una dificultad del ser humano es no trabajar en su proceso y existe la identificación con el agresor, es decir, aprenden conductas y al crecer las repiten, pues sus padres fueron su ejemplo.

Por ello, en Tlaxcala son sensibles a la situación y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros abrió la Clínica de las Emociones y crearon la Ley Estatal de Salud Mental, pues es un derecho recibir atención y ser felices.

Además, precisa la importancia de trabajar en conjunto entre autoridades y familias, de ahí que en la entidad existe la campaña de desarme y para motivar a las personas a entregarlas les dan electrodomésticos o juguetes didácticos.

No te pierdas: ➡️ Acaparan preferencias los juguetes tecnológicos

Menciona que los niños y jóvenes ahora son más incluyentes, no les importa el color de piel, preferencias sexuales o religión para hacer amigos, pero esto es derivado del trabajo de los adultos, aún así falta mucho por hacer.

Por lo tanto, reitera que los infantes no deben relacionarse con armas de fuego, aunque el tema de inseguridad es preocupante, las familias no deben tener en sus hogares estos objetos que puedan dañar a sus propios hijos, pues no miden el peligro que implica manipularlas, de ahí que exhorta a emplear el número de emergencia 911 para que asista personal capacitado para atender las situaciones que se presentan en el estado.

TLAXCALA, SIN REGULACIÓN EN VENTA DE JUGUETES BÉLICOS

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En los comercios formales e informales no existe una regulación o control para la venta de armas de juguete, videojuegos violentos u otro tipo de productos bélicos, precisa Maximino Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP).

No obstante, a nivel federal las empresas tienen prohibido fabricar réplicas de armas, situación prevista en el Código Penal Nacional, debido a que algunos delincuentes asaltan con juguetes que parecen armas de fuego reales.

Por lo tanto, los juguetes de este tipo deben ser coloridos, como verdes y naranjas, esto para que sea fácil de distinguir de un arma real y no sea empleado para cometer delitos.

Entérate: ➡️ Rosca de Reyes: el pan con mensaje de paz, amor y esperanza

Indicó que las armas, juegos de mesa y consolas de video, según los expertos, son una apología del delito, pues se intenta justificar acciones ilegales o de dudosa legalidad.

Entonces, los infantes y jóvenes se identifican con el videojuego y quieren replicar la violencia en la vida real, por eso ocurren matanzas en las escuelas de Estados Unidos, situación que quieren evitar en México.

La situación también ocurre con armas de juguete, como en el gotcha, que parece un tema recreativo, pero el objetivo es agredir a otros y eso implica violencia, situación que se quiere prevenir y disminuir en las escuelas y las familias, puntualiza.

Te puede interesar: ➡️ Melchor, Gaspar y Baltazar elaboran presupuesto para no gastar de más

Revela que este año cuentan con una estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública que indica que en Tlaxcala disminuyeron los delitos relacionados con violencia, pero la situación sigue presente y todos los días reciben llamadas al número de emergencia de mujeres que son víctimas de algún tipo de agresión.

Así, uno de los objetivos es evitar que los niños crezcan en un ambiente violento que incluya la presencia de armas de juguete o juegos de video, para que no sean aliciente o una apología que provoquen normalizar la violencia en el día a día.

Local Alertan a Reyes Magos para que no caigan en extorsiones

Hernández Pulido exhortó a los Reyes Magos a evitar regalar juguetes que generan violencia y analizar cuál es la mejor opción para los niños, generar conciencia para que las agresiones no sean normalizadas y que en un futuro tengan conductas antisociales, que muchas veces son el reflejo de lo que viven en los hogares.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

ACCIONES PREVENTIVAS

En Tlaxcala existen acciones para evitar la presencia de armas de fuego en los hogares e inhibir la presencia de juguetes bélicos entre los menores, la principal es el Programa de Canje de Armas, puntualiza Maximino Hernández Pulido, titular de la CESESP.

Precisa que los trabajos son coordinados entre la dependencia que encabeza la Comisión y la Zona Militar para aminorar los accidentes en niños por armas de fuego, pero también para disminuir la incidencia delictiva.

Más información: ➡️ Llegaron los Reyes Magos al municipio de Benito Juárez

Revela que en 2023 captaron 169 armas de fuego en la campaña de canje, lo que significa que podrían evitar que se cometan ese mismo número de delitos. Además, recibieron ocho cargadores, 193 cartuchos y dos mil 59 juguetes bélicos.

Para lograr la campaña, la Zona Militar se dedica a la destrucción de los objetos y el gobierno del estado asigna el recurso, que esta ocasión invirtió 800 mil pesos para comprar electrodomésticos, pantallas, bocinas, relojes y teléfonos inteligentes, los cuales son atractivos para los jóvenes y amas de casa.

Puntualiza que los presidentes municipales también fueron un elemento importante en la campaña para canjear armas al brindar las facilidades e insumos para los soldados y personal de la Comisión Ejecutiva.

Lee más: ➡️ Visitan Reyes Magos la Casa de la Caridad

Local Tiene San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan el nacimiento “más pequeño del mundo”

Asegura que entre otras estrategias que aplica la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional es acercarse a las escuelas para impartir pláticas de prevención del delito y uso de sustancias prohibidas (drogas).

PERSISTE COMERCIO DE JUGUETES BÉLICOS

En tiendas comerciales y tianguis es sencillo encontrar armas de juguete en sus diversas variedades, precios y estilos.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el comercio informal los precios son más accesibles, van desde los 55 pesos hasta los 470 pesos, que son las más sofisticadas y actuales.

En estos lugares la novedad son las armas con cargador eléctrico para evitar comprar baterías, además emiten sonido, lanzan bolas de hidrogel y contienen una mira con luz láser para fijar el objetivo, la cual está decorada con diversos colores.

También es posible encontrar juegos económicos que integran dardos de plástico para apuntar al objetivo, estos son juguetes clásicos fabricados de generación en generación. Incluso, existen paquetes policiales que incluyen dos tipos de armas, esposas, tolete, granadas y mascarillas.

Lee también: ➡️ ¿Por qué se deja un zapato a los Reyes Magos?

2 mil 59 juguetes bélicos fueron recaudados el pasado 2023 en la campaña de Canje de Armas en el estado de Tlaxcala.

“En ninguna edad los infantes deben relacionarse con armas y los padres de familia por ningún motivo deben comprar armas reales o de juguete”

Rubén Alejandro Di Grazia Roa