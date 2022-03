Activará Protección Civil Estatal Operativo Equinoccio de Primavera 2022

Con el objetivo de proteger a la ciudadanía conforme al calendario que marca el inicio de la primavera y el equinoccio, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) implementará un operativo de prevención en las diferentes zonas arqueológicas del estado durante este fin de semana largo.

Local En Tlaxcala, comienza operativo por equinoccio de primavera

El operativo se centrará en Cacaxtla, Xochitécatl, Ocotelulco, Tizatlán y Tecoaque, así como en algunas zonas eco-turísticas como Nanacamilpa, Tlaxco, Huamantla y en especial en la ciudad de Tlaxcala con el Beach Pro Tour Tlaxcala de Voleibol de Playa, donde seguirán las brigadas permanentes para conservar la integridad de las personas.

La Red de Protección Civil Municipal realizará recorridos para verificar las aglomeraciones en las áreas a visitar y establecerá rutas especiales para acceder y desalojar las zonas, así como áreas de seguridad y rutas de evacuación en caso de emergencia.

De manera adicional, serán instalados servicios provisionales como módulos de orientación e información, sanitarios, ambulancias y unidades de atención a emergencias, en concordancia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

Entre las recomendaciones para los visitantes, la CEPC pide respetar las áreas cerradas al público, no subir a los edificios, muros y vestigios arqueológicos; no fumar en el interior de la zona, no tirar basura, respetar los señalamientos de circulación peatonal y vehicular, y seguir las recomendaciones del personal autorizado, no ingerir bebidas alcohólicas, no llevar mascotas, estupefacientes, armas de cualquier tipo y explosivos.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Recomendó a los visitantes vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, tomar agua simple de manera permanente para evitar la deshidratación, comer alimentos frescos como frutas o verduras, tratar de permanecer en la sombra y en lugares frescos, usar protector solar mínimo F15 y usar lentes de sol, gorra, sombrero o sombrilla.

Por último, solicitó a los visitantes ubicar al personal de protección civil y el puesto de control; en caso de tener alguna emergencia por golpe de calor, acudir de inmediato a los servicios de emergencia para su estabilización.

