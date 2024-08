[Actualización] Distribuye Walmart jitomate cosechado por manos tlaxcaltecas; se empaca en el municipio de Lázaro Cárdenas

En todas las tiendas de la corporación multinacional Walmart México será comercializado jitomate cultivado y cosechado por manos tlaxcaltecas.

Local Jitomate tlaxcalteca llegará a las tiendas de Walmart de todo el país

La sede del empaque de esa verdura es Hortatlax, empresa ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, y que ayer inició la dispersión anual de miles de toneladas de jitomate producido por más de 30 agricultores de ese municipio, así como de las demarcaciones de Emiliano Zapata, Tlaxco, San Cosme Xaloztoc y Atltzayanca, principalmente. Proceso que beneficia aproximadamente a 200 familias.

La calidad del jitomate, reconocido en 2020 como el mejor producto del país, permitió que esa verdura cultivada y cosechada por manos tlaxcaltecas llegué a una de las cadenas más importantes en México y Estados Unidos de América.

La empresa nació en 2015, cuando, cansados de los abusos cometidos por los compradores de las centrales de abastos, los campesinos decidieron organizarse para ofrecer su cosecha a la cadena Walmart México. Sin embargo, fue hasta 2017, tras dos años de intensa capacitación, que la cadena aceptó comercializar el jitomate tlaxcalteca.

En ese entonces iniciaron con una producción anual de 53 toneladas; en lo que va de 2024 han comercializado 10 mil 662 toneladas y la meta al finalizar este año será de 20 mil toneladas, una vez que inicie temporada de frío debido a que ya no hay producto disponible.

El jitomate que venden en Hortatlax es de invernadero, el producto ha sabido prosperar en el clima de Lázaro Cárdenas y municipios aledaños, y aunque las altas temperaturas registradas hace algunos meses también les perjudicó, salieron avantes con el agua de los jagüeyes y pozos existentes en la zona.

A diferencia de las centrales de abastos ubicadas en Puebla y la Ciudad de México, la cadena Walmart México les ofrece a los campesinos de Tlaxcala un precio fijo, y pese a que el producto únicamente es vendido en territorio nacional, los empresarios ya trabajan en obtener la certificación para poder venderlo en otros países.

DAN BANDERAZO DE SALIDA

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros dio el banderazo de salida de la producción de la empresa Hortatlax, y con ello inició la dispersión de miles de toneladas de jitomate para ser vendidas en todas las tiendas del país de la cadena Walmart México.

Durante el evento oficial, Cuéllar Cisneros resaltó el empeño y la dedicación que los productores de Lázaro Cárdenas y de otros municipios ponen para tener una materia prima de calidad y que llegue a miles de hogares mexicanos.

Acompañada de Anatolio López Sánchez, representante legal de la empresa Hortatlax, de integrantes del Consejo de la firma y de productores del jitomate, la titular del Ejecutivo local informó que la empresa genera empleo directo para 50 personas.

“Pero son muchísimos los productores que hoy vienen a dejar su producto y es una gran ayuda para todos los hogares de Tlaxcala... hoy muchas mujeres también tienen mucho trabajo”, indicó.

Por otro lado, consideró que la llegada del Centro de Distribución Walmart, en el municipio de Huamantla, el más grande de América Latina, será de gran ayuda para la empresa de jitomate de Lázaro Cárdenas, porque probablemente su producto se quedará en esa demarcación y no tendrá que ser trasladado fuera del estado.

Me siento muy contenta de saber que tenemos grandes productores en Tlaxcala, y que lo que se invierte como Estado bien ha valido la pena, expresó al indicar que actualmente el campo tiene un presupuesto anual de 400 millones de pesos, más del doble de lo que se destinaba para ese rubro cuando asumió las riendas de la administración estatal.

También informó que en lo que va de su gobierno han construido 630 jagüeyes para captar el agua de la lluvia y de esa forma contribuir a que los trabajadores agrícolas cuenten con el vital líquido para el riego de sus cultivos, y agregó apoyos como las entregas de tractores, herramientas y préstamos.

Detalló la inversión hecha en sistemas de riego y para la reforestación, con la intención de ayudar a todos los productores, un compromiso que asumió desde que estaba en campaña electoral, antes de convertirse en gobernadora de Tlaxcala.

Mi compromiso es seguir reforzando el campo, apoyando. Si requieren ayuda por parte del gobierno pues saben que cuentan conmigo, yo vine aquí en campaña, tuve la fortuna de visitarles y hoy regreso y me siento cada día más orgullosa, remató.

AGRADECEN EL APOYO A LA AGRICULTURA DE TLAXCALA

Por su lado, Anatolio López Sánchez, representante de Hortatlax, agradeció el apoyo de la gobernadora de Lorena Cuéllar Cisneros para mejorar las condiciones del campo tlaxcalteca. También reconoció el trabajo de los productores para tener una verdura de calidad, que se traduce en un mejor ingreso y en bienestar familiar.

En tanto, Rosaura Márquez Sosa, productora de jitomate, comentó que debido a las escasas lluvias los campesinos de Lázaro Cárdenas y de la región optaron por la agricultura protegida, que es la de riego, actividad que les ha permitido mejorar su economía familiar.

Se dijo afortunada de vivir cerca de la empresa Hortatlax, para tener la facilidad de entregar sus productos, su pago asegurado y no arriesgarse a ir hasta la Ciudad de México o Puebla donde posiblemente no les sea comprado o no les den lo justo.

También destacó el apoyo del Gobierno del Estado, entre otras cosas, por la construcción de jagüeyes, pues opinó que al tener herramientas para trabajar el campo se evita la migración de personas y que la agricultura quede en abandono.

La agricultura es la base de la economía en todos los aspectos, entonces yo, siendo productora, trabajando en coordinación con mis hijos, me siento muy afortunada en que reciban aquí a mi producto, porque esto mejora la economía familiar, expresó.

24 pesos será el precio del kilo de jitomate en esta temporada.

