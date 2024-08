[Actualización] Gobierno ha velado por bienestar animal, sostiene Cuéllar; entrega a rescatistas vales para alimento

El Gobierno del Estado ha implementado políticas públicas en favor de todos los sectores de la sociedad, sin olvidarse de los animales, principalmente de aquellos que sufren abandono o viven en escenarios de violencia, sostuvo la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros al encabezar la entrega simbólica de croquetas a redes de apoyo mutuo.

Al otorgar simbólicamente vales del alimento a rescatistas independientes e integrantes de asociaciones civiles, Cuéllar Cisneros destacó que velar por el bienestar animal es otra promesa hecha durante su campaña electoral cumplida, pero dijo que ha sido posible con la colaboración y el apoyo de los titulares de la Coordinación de Bienestar Animal, Secretaría de Medioambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente, en un trabajo coordinado con colectivos y rescatistas.

En todas las iniciativas, en todo lo que vamos construyendo juntos, siempre es pensando en el estado, en dar respuesta a aquellas peticiones que me hicieron y está es una de ellas. Me sorprendía demasiado que ningún actor político se sumara a esta causa, yo fui la única que en campaña decidí comprometerme con ustedes y estamos cumpliendo, resaltó.

En el teatro al aire libre del Jardín Botánico de Tizatlán, destacó que a tres años de administración han logrado acciones que ni siquiera le fueron solicitadas, como la Clínica de Bienestar Animal, cuya construcción es en Apizaco que, entre otras cosas, contará con quirófanos para atender a todos los animales que lo necesitan.

“Habrá quienes no estén de acuerdo con esta política, pero yo sé que como nunca se ha trabajado en el tema de salud, he trabajado para todos en el tema de salud y ahora también tenemos que trabajar para todos aquellos que no tienen voz”, expresó.

Sin embargo, Cuéllar Cisneros no omitió reconocer todo el trabajo hecho por los integrantes de colectivos y rescatistas independientes para dar confort y bienestar a los perros y gatos que vivieron algún tipo de violencia o maltrato.

TRABAJA TLAXCALA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

A su vez, Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente en Tlaxcala, destacó que quienes forman parte de las redes de apoyo mutuo fueron los primeros en tomar la voz y en iniciar una batalla por la defensa y protección, principalmente de perros y gatos.

Ahora, este Gobierno, por primera vez en la historia del estado, ha institucionalizado políticas públicas de protección a los animales domésticos. Precisamente en materia ambiental así son las luchas y no es que a un gobierno se le ocurra un día qué políticas hacer, sino que nos corresponde los servidores públicos escuchar los reclamos de la sociedad, externó.

Lo anterior, al señalar que de esos reclamos nacieron la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Coordinación de Bienestar Animal, lo que ha permitido que, en materia de protección animal, Tlaxcala sea un estado que destaca por hacer cosas para prevenir el maltrato y combatir y sancionar los delitos en la materia.

“Pero ahora nos toca a todos juntos prevenir que ocurran ese tipo de actos atroces que atentan contra seres sintientes que no tienen una voz humana, pero que ahora podemos ser sus voces para pedir que no sean maltratados ni vistos como un objeto o como una mercancía”, expresó.

En su oportunidad, Iván García Juárez, procurador de Protección al Ambiente en Tlaxcala (Propaet), recordó que uno de los compromisos de la gobernadora durante su campaña fue asegurar el bienestar de la fauna y garantizar sus derechos.

Estoy seguro que hemos iniciado una nueva historia para los animales, ahora hacemos valer sus derechos y hay castigos para quienes lo hacen, indicó.

Ahí, informó que en lo que va de la actual administración la Propaet ha atendido aproximadamente 765 denuncias en materia de fauna doméstica, lo que refleja la preocupación y conciencia de la comunidad sobre el bienestar animal, pues cada denuncia representa una historia de necesidad y una oportunidad para actuar con prontitud y efectividad.

Añadió que han realizado varias campañas de adopción, en conjunto con la Coordinación de Bienestar Animal, por lo que han logrado que más de 90 ejemplares caninos tengan un hogar.

Por otro lado, informó que recientemente la institución que encabeza, a través de la Coordinación de Bienestar Animal, firmó un convenio de colaboración con el colectivo “Denuncia Maltrato Animal Tlaxcala”, asociación comprometida con la denuncia y la prevención del maltrato animal en la entidad.

LA ENTREGA DEL ALIMENTO A REDES DE APOYO MUTUO

A través de la Coordinación de Bienestar Animal y de la Propaet, el Gobierno del Estado distribuyó los vales equivalentes a un aproximado de dos toneladas y media de croquetas para animales, principalmente perros y gatos que fueron rescatados de situaciones de violencia o abandono.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros fue la encargada de hacer la entrega simbólica de los vales para el alimento a rescatistas independientes e integrantes de asociaciones civiles, quienes han dedicado muchos años de su vida a proteger los derechos fundamentales de esos seres sintientes y vivientes.

Al encabezar el evento, la titular del Ejecutivo local señaló que la entrega de ese alimento “es un reconocimiento para las personas que llevan muchos años de lucha para dar hogares, alimento y bienestar a miles de perritos y gatitos, de quienes asumieron la responsabilidad del cuidado”.

Recibieron el vale para canjear el alimento “Huellas sin raza”, de Huamantla; la rescatista independiente Marta Araceli Rosas, de Tetla; “Almas peludas”, de Calpulalpan; “Rescatando patitas”, de Tlaxcala, y “Denuncia Maltrato Animal Tlaxcala”, de Tlaxcala.