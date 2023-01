[Actualización] Llevarán abrigo a comunidades frías

Pobladores de los municipios donde comúnmente se registran bajas temperaturas, recibirán una prenda abrigadora que les permita paliar las inclemencias de la temporada invernal.

Local "Kilómetros que Abrigan" supera meta establecida

A través de la campaña social denominada “Kilómetros que abrigan” que es impulsada por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), las personas vulnerables en temporada invernal serán apoyadas con ropa, pues la mayoría de las veces su situación económica no les permite adquirir una para no sentir frío o no enfermar.

Entérate:➡️Municipios de Tlaxcala se previenen ante época invernal

Ayer, de manera oficial, el ITJ inició con las labores de llevar las prendas abrigadoras a las personas de la entidad que lo necesitan: niños, adolescentes, adultos, jóvenes y adultos mayores.

Tras dar el banderazo de salida, Lucero Morales Tzompa, directora del ITJ, explicó que la campaña nació con la intención de regalar ropa abrigadora a personas en situación de vulnerabilidad y que probablemente no pueden adquirir prendas que les permitan vivir la temporada invernal de manera digna.

Acompañada de María Estela Álvarez Corona, secretaría del Bienestar en Tlaxcala, y de Flor de María López Hinojosa, directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, agradeció la voluntad de las personas que decidieron desprenderse de su ropa y donar algo de su armario con mucho amor para hacer feliz a otra persona.

Continúa leyendo:➡️Se “congelan” en cuatro municipios de Tlaxcala

Explico qué la época invernal iniciada a mediados de diciembre dura aproximadamente tres meses, y según el Servicio Meteorológico Nacional habrá 51 frentes fríos, y Tlaxcala es uno de los estados que tendrá afectaciones por ello.

Además, durante las últimas semanas de diciembre de 2022 y en los primeros días de este año, municipios como Atlangatepec, Calpulalpan, Huamantla, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Tlaxco y Emiliano Zapata han registrado gélidas temperaturas, que están entre los 0 y -5 grados centígrados.

Por su lado, María Estela Álvarez Corona, secretaría del Bienestar en Tlaxcala, comentó que quienes han salido al campo y han recorrido los municipios conocen las necesidades de la gente, una de ellas es contar con ropa invernal durante las temporadas frías y heladas y que, si bien la campaña no transformará su vida, esas prendas les permitirán sentirse apoyadas durante la época invernal.

Lee también:➡️¡Prepárate! El frente frío 11 podría ocasionar las primeras heladas de la temporada en Tlaxcala

SUPERAN LA META

Local Llama Cepc a extremar precauciones por frente frío número 23

La campaña “Kilómetros que abrigan” superó la meta establecida el siete de diciembre del año pasado de recaudar dos mil prendas invernales, al lograr una cifra de cuatro mil 200 piezas en beneficio del mismo número de personas.

La pista de atletismo del Parque de la Juventud, en la capital del estado, fue la sede de exposición de las cientos de prendas que protegerán del frío a tlaxcaltecas en situación de vulnerabilidad, principalmente donde se registran gélidas temperaturas.

Entérate:➡️Expuestas al frío, familias de zonas altas de Panotla e Ixtacuixtla

Chamarras, chalecos, sudaderas, suéteres, chales, gabanes y blusas hechas a base de distintas telas y texturas, de prácticamente todas las tallas y tamaños fueron donadas por funcionarios, ciudadanos e integrantes del sector privado.

Con esa estrategia la intención también es demostrar la generosidad y calidez de los tlaxcaltecas, pues las autoridades coincidieron en que no solo son kilómetros de ropa abrigadora que será entregada a quienes más lo necesitan, sino que son kilómetros de humanismo, afecto y de servicio al prójimo.

Una de cada 10 personas dona o reutiliza la ropa, las otras nueve la tiran a la basura.

LEE MÁS:⬇️

Local Después de 5 meses, Tlaxcala supera los 60 contagios por Covid-19

Local Cultivos a cubierto, opción en zonas frías de Tlaxcala