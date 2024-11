Acusa Adriana Dávila elección no equitativa por la dirigencia nacional del PAN

Después de que el resultado que no le favoreció, la excandidata a presidir el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, deslegitimó el proceso de elección de su contrincante, Jorge Romero, al tiempo que lamentó que el modelo de partido de los padroneros con el código genético “marca Yunes” no le sirve a México, pues ese modelo corrupto sólo daña al partido.

En este sentido, manifestó que no está convencida de la legitimidad del proceso, pues desde un inicio no tuvo certeza, se violó la legalidad y fue una elección no equitativa, de ahí que de esa manera es que ganaron, por lo que hizo un llamado a la nueva dirigencia, pues el modelo del PAN que han construido desde la última década no funciona.

Acusó que nadie puede sentirse orgulloso cuando alrededor del 70 % de los panistas no fueron a votar, por lo que el mensaje del abstencionismo de los militantes fue claro, las cargadas no entusiasman; la nómina de gobiernos no es suficiente para convocar; las almas no se mueven con dinero, sino con ideas y conductas dignas de ser imitadas.

Aclaró que no desea la división ni la muerte del Partido, “pero la sumisión ante la mentira es cobardía, el silencio ante la injusticia es complicidad y claudicar a la búsqueda de la verdad hace esclavas a las personas, y Acción Nacional nació exigiendo democracia para la justicia en la libertad”.

Puntualizó que en los próximos días, una vez cotejadas las actas con los resultados oficiales y hacer un balance sobre lo sucedido en este proceso, decidirá el contenido de su convocatoria para hacer de este país una patria ordenada, generosa para una vida mejor y más digna para todos.

Sin embargo, agradeció a todos los militantes del PAN que participaron de manera libre en este proceso electoral, a quienes apoyaron como quienes decidieron no hacerlo, pero los números oficiales y las actas que tiene en su poder definieron un resultado que favorece a su contrincante.

"No sé si tenga la voluntad y el compromiso ético (la nueva dirigencia) para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata de Gómez Morín”

Adriana Dávila Fernández, exsenadora de la República por el PAN