Acusa alcalde a regidores y grupo de choque por violencia en Papalotla

Jesús Herrera Xicohténcatl, presidente municipal de Papalotla, acusó a cuatro regidores y a un grupo de choque de desestabilizar a la comuna y buscar afectarlo, así como al personal administrativo y a su familia, a través de la violencia con la finalidad de sacar beneficios.

Señaló que el tema del agua potable, inconformidad emprendida inicialmente por el comité del barrio de La Ciénega, lo ha politizado gente que no es de esa colonia.

Sostuvo que sus detractores hablan de “esta vez nos da el presidente, lo que refleja sus intenciones de sacar beneficios personales”.

Subrayó que el movimiento de La Ciénega lo encabezan Francisco Morales “Tiroloco”, quien vive en Xaltipan, Gonzalo Torres de La Trinidad, Erasmo Guzmán de San Buenaventura y Óscar Rojas de El Carmen, “por lo que dónde están los pobladores de La Ciénega, los han desplazado, buscan llamar la atención o reflectores con fines políticos y personales”.

Propuso mantener una posición de diálogo, conciliación, entendimiento y concientización.

“Hay apertura de mi parte, voluntad de hacer las cosas conforme el marco legal, meter solicitudes a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Gobierno (Segob)”.

Señaló que los regidores que atacan a su gobierno son Celedonio Villantes, Martín Bonilla, Plácido Daniel Mena y Ricardo Saucedo.

Dijo que la Segob tiene conocimiento de que hay señalamiento de sus detractores de buscar quemar su casa, por lo que agradeció a Seguridad Estatal de ubicar una patrulla frente a la casa por resguardo.

Ante esto, hizo responsables de su integridad física a los regidores disidentes y a los líderes que incitan a la población.

“Los regidores, lejos de tomar acuerdos para la estabilidad en el municipio, incitan a estos comités y a ciudadanos, esto se puede salir de control, por lo que es su responsabilidad de lo que me pueda pasar, al personal administrativo y a mi familia”.

LA QUEJA DE LA CIÉNEGA

Herrera Xicohténcatl señaló que la queja de habitantes de La Ciénega, es por el abastecimiento de agua, “ellos piden la perforación de un pozo, les he comentado que sin duda los apoyo, pero primero hay que hacer lo pertinente, que es meter solicitudes a las dependencias pertinentes”.

Añadió que hoy día un pozo no se rasca por rascar, “se necesita el permiso de Conagua y una vez que da autorización, mandar hacer estudios al área para ver dónde es el lugar más indicado”.

El presidente municipal refirió que le dicen que no tiene voluntad, “pero necesitamos la autorización, de lo contrario habría una sanción al municipio y hasta me pueden detener. Van a multar al ayuntamiento y dejaría una deuda, por eso no es el camino indicado”.

La Ciénega es una colonia de Papalotla que se ubica entre San Buenaventura y Santo Toribio Xicohtzinco, es un área pequeña habitada por entre 500 a 600 personas.

