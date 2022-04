Acusan a INE de mermar votación en la consulta de Revocación de Mandato

La organización política denominada “Que siga la democracia” señaló que la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso de organización de la consulta de revocación de mandato provocó que el nivel de participación ciudadana mermará con relación a la expectativa que tenían.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal de la organización, Arturo Saavedra Santos, manifestó que la participación fue alta, pese a que solo se instaló un tercio de las casillas que regularmente son distribuidas en la entidad durante un proceso electoral ordinario.

Consideró que si no hubieran existido obstáculos por parte del INE el resultado de la votación hubiera sido mayor, pues planteó que muchas personas desistieron de emitir su voto por la confusión que se generó en la ubicación de mesas receptoras.

Saavedra Santos refirió que aunque solo participó el 24.9 % del padrón electoral registrado en Tlaxcala, los números para quienes apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador son alentadores, debido a que el nivel de votación fue más alto de lo que algunos partidos como el Revolucionario Institucional han logrado en proceso electorales pasados.

El nivel obtenido en la jornada de consulta, de acuerdo con el líder de la organización, no es un revés para la CuartaTtransformación en Tlaxcala, no obstante, de que no se hayan acercado a los más de 305 mil votos que, en 2021, logró la actual gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Dijo estar contento de que el 24.9 % de votación obtenida a nivel estatal en la consulta, el 92 % fue a favor de la permanencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que este primer ejercicio de revocación de mandato debe ser tomado como una fiesta democrática, al establecer la base de que si algún servidor no cumple con su trabajo el pueblo lo pueda quitar del cargo.

