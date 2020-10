Acusan a Mastranzo Corona de ser omisa en defensa de derechos humanos

Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Leticia Hernández Pérez y Laura Yamili Flores Lozano, respectivamente, exhortaron a su homóloga de Movimiento Regeneración Nacional, María Ana Bertha Mastranzo Corona, a asumir con responsabilidad la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes.

Lo anterior, luego de que la diputada morenista asegurara que al interior de grupos feministas hay infiltrados que ocasionan y detonan la violencia en el país, algo que "no debe tolerarse".

En respuesta, la parlamentaria del PRD le sugirió que en lugar de preocuparse por los supuestos infiltrados de la lucha feminista, debe preocuparse por el creciente número de feminicidios o por evitar bloquear los trabajos para avalar el matrimonio igualitario en Tlaxcala.

"Te exhorto diputada a que en lugar de preocuparnos por lo que se raya o por lo que se rompe nos preocupemos por los derechos que se están violentando, por las razones por las que las feministas están saliendo a marchar y por qué a la fecha, a pesar de ser una obligación, el matrimonio igualitario no ha sido avalado", lamentó.

La postura de la diputada Laura yamili Flores Lozano fue respaldada por la panista Leticia Hernández Pérez quien criticó a Mastranzo Corona por no defender la permanencia de los fideicomisos que en caso desaparecer los principales afectados serían los sectores más vulnerables.

"Me queda claro que no eres feminista y es una vergüenza que siendo una mujer no defiendas a las mujeres", finalizó.

