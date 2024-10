Admira de cerca al imponente toro de lidia en la hacienda Tepetzala, en Tlaxco

¿Te imaginas admirar de cerca a un imponente toro de lidia en medio de su hábitat? Esta es una experiencia inigualable que nos ofrece el campo tlaxcalteca, pues de acuerdo con la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, actualmente Tlaxcala es el estado con más ganaderías dedicadas a la crianza de toros bravos en todo México.

Nos fuimos a la hacienda Tepetzala, en el municipio de Tlaxco, donde uno de sus principales atractivos es precisamente un recorrido por el campo donde los visitantes tienen la posibilidad de admirar a los toros de lidia fuera de un ruedo o de las calles, como ocurre en la tradicional Huamantlada, y de esta forma conocer el temperamento natural de estas criaturas.

EXPERIENCIA DE ADRENALINA

La hacienda Tepetzala es una joya de Tlaxco. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

Lo primero que sorprende es la tranquilidad de los astados en manada, pues a pesar de su fama como animales de gran bravura, acercarse a una distancia considerable es totalmente posible y seguro.

“El toro es un animal gregario pues vive con los de su especie en manada y mientras no sea molestado o no esté solo el toro no embiste, a diferencia de cuando se encuentra en la plaza donde su instinto es pelear”, nos detalló Juan Antonio González Necoechea, presidente de la Unión Estatal de Criadores de Toros de Lidia.

La hacienda Tepetzala es una joya de Tlaxco. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

De hecho, el recorrido que ofrece la hacienda Tepetzala es con la ayuda de un tractor, pues la altura permite a los turistas observar el paisaje y a los toros con seguridad, siempre y cuando no se moleste al ganado.

El paseo por el campo, que dura alrededor de unos 15 minutos, permite ver a los toros de una forma en la que estamos poco acostumbrados: echados en calma sobre la hierba o alimentándose en toda calma; sin embargo, su gran tamaño y estar conscientes de su bravura natural da una sensación de adrenalina que hacen del recorrido una experiencia inigualable.

El toro vive totalmente libre y en absoluta tranquilidad y no es molestado hasta los 6 u 8 meses de edad cuando es marcado con el hierro distintivo de la ganadería y un arete en la oreja, además de ser vacunado y vitaminado. Es la única vez que tiene contacto directo con el ser humano hasta los 3 o 4 años, explicó Juan Antonio González.

El toro es un animal gregario pues vive con los de su especie en manada y mientras no sea molestado o no esté solo el toro no embiste. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

TEPETZALA POSEE GRAN TRADICIÓN EN LA FIESTA BRAVA

El origen de la hacienda de Tepetzala se remonta entre los años 1539 y 1549 cuando el virrey Antonio de Mendoza concedió a varios colonos españoles una docena de tierras en la provincia de Tlaxcala, de acuerdo con información de la investigadora María Areli González Flores, plasmada en la publicación “Inventario del Archivo de la exhacienda de San Antonio Tepetzala, Tlaxco, Tlaxcala”.

Luego de pasar de manos indígenas a españoles y posteriormente a varios otros dueños, sería hasta 1951 cuando los hermanos Cirilo y Emilio Sánchez Piedras compraron la propiedad y comenzaron con la cría de toros de lidia.

La hacienda Tepetzala es una joya de Tlaxco. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

De acuerdo con Emilio Sánchez Rivera, actual ganadero de la Hacienda Tepetzala, por primera vez se lidió un astado de esta ganadería en la Plaza México en 1955 y actualmente sigue siendo un importante criador de toros para la fiesta brava en las plazas del país.

JOYA DE LA GANADERÍA

Y ya que estuvimos en Tepetzala aprovechamos para conocer los espacios de esta hacienda. Lo primero que sorprende es su capilla que se mantiene en pie a pesar de tener casi medio milenio de haber sido construida, la cual sigue apta para la celebración de eventos religiosos como bodas o bautizos.

Algunos espacios conservan sus pisos de ladrillo y techos de madera. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

Lo que fueran los antiguos tinacales y la troje son ahora bellos salones que conservan sus pisos de ladrillo y techos de madera; algunos impresionantes como el que se encuentra en el comedor de la casa de la hacienda, pues es de estilo mudéjar -muy parecido al techo que se encuentra a la entrada del ex convento de San Francisco, en la capital tlaxcalteca- que refleja las influencias árabes heredadas por los españoles, que a su vez trajeron a estas tierras.

Tlaxcala es el lugar perfecto para vivir la atmósfera taurina, más allá de la fiesta brava, la belleza del toro en su espacio natural. La Unión Tlaxcalteca de Criadores de Toros de Lidia ofrece recorridos por las haciendas ganaderas que existen en la entidad para quienes deseen experimentar este tipo de turismo de naturaleza.

El toro vive con los de su especie en manada y mientras no sea molestado o no esté solo el toro no embiste. Gibran Espinoza / El Sol de Tlaxcala

