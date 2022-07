Admiten contagiados de Covid-19 descuido en prevención

Tras admitir que a dos años de la pandemia aprendieron a tener mayor higiene personal y en sus hogares, los pacientes afectados de Covid-19 dijeron que no se contagiaron por gusto, pero un descuido en las medidas preventivas originó su infección, pese a estar vacunados.

Este Diario platicó con tlaxcaltecas que se contagiaron en esa quinta ola del coronavirus y manifestaron que al estar en actividades laborales tienen mayor contacto con personas, asisten a lugares públicos y a reuniones sociales, lo que al final fue un riesgo porque enfermaron.

Al respecto, Mayra N., empleada de una empresa de servicios, compartió que cumplió con sus esquemas de vacunación, hasta que presentó síntomas, se hizo la prueba y su resultado fue positivo.

Me contagié un jueves, solo había ido al trabajo. Me dolió el cuerpo, al siguiente día perdí el olfato y el gusto. Después tuve síntomas de dolor de cabeza y cansancio. Dejé de laborar, pero antes de enfermar tomé precauciones, pedía a domicilio algunos servicios, como la despensa.

Por su lado, Jesús N., empleado de una empresa, dijo que tras asistir a una reunión social comenzó a sentirse mal. Presentó dolor de garganta, vómito, dolor de cabeza, febrícula y perdida de gusto y olfato.

Estoy vacunado, pero resulté contagiado, fui a los servicios de salud para la atención y el tratamiento médico y aislamiento. Avisé a mi centro de trabajo. De mi parte relajé las medidas, me confié en que tenía las vacunas y pensé que estaba prácticamente inmune y no fue así.

A su vez, Elizabeth N., de 37 años de edad, expuso que a pesar de que la mayoría del tiempo usaba cubrebocas en su centro de trabajo se contagió, porque hay mucha gente que ingresa por situaciones diversas, hay compañeros que no usan correctamente el cubrebocas o se lo quitaron por momentos.

A pesar de los filtros sanitarios, porque nos revisan temperatura corporal y oxigenación, me contagié. Escuchaba que había compañeros que tosían. Pero, al final nadie quiere contagiarse. Es la primera vez que me contagio en lo que va de la pandemia y no fue por gusto, debo trabajar, soy el susto de mis hijos.

También, Juan N. expresó que la propia actividad económica y social abona a los riesgos de contagios tanto en el trabajo como en las convivencias familiares.

Es que tienes que salir a trabajar para tener dinero para el sustento familiar y por otra, ya no podemos estar aislados, en cuarentena como en el 2020. Tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad y por descuido me enfermé. Creo que en algún momento de la pandemia te tiene que dar gripa, no puede ser que en dos años no tengas ninguna infección respiratoria.

98 por ciento de la población contagiada de Covid-19 es atendida de manera ambulatoria

