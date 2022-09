Adoptan microcomercios terminales punto de venta

Ante las nuevas formas de incrementar las ventas en la era digital, los micro y pequeños comercios tlaxcaltecas están accediendo, poco a poco, a colocar puntos de venta para que de forma electrónica realicen los cobros a sus clientes.

Con la pandemia de Covid-19, el rol de la tecnología tomó relevancia para mantener la actividad económica, sumado a que las pequeñas y medianas empresas son el corazón de la actividad económica del país, porque generan más del 70 % de empleo y 50 % del Producto Interno Bruto del país, de ahí que es indispensable el pago digital.

Las terminales permiten las transacciones por medio de dispositivos electrónicos, son lectores de tarjetas que operan por medio de una conexión telefónica y por medio de la lectura de banda magnética y la inserción de la nomenclatura del plástico.

Actualmente, los centros comerciales, supermercados y la mayoría de establecimientos medianos y grandes de diferentes giros de comercio y servicios en Tlaxcala cuentan con terminales punto de venta para cobrar con tarjetas de crédito y débito. Los micro y pequeños negocios están volteando hacia la adopción de estos mecanismos porque pueden hacer más ventas.

A pesar de que reconocieron que es una inversión que puede esperar, porque sus ventas no son numerosas, los comerciantes coincidieron en que los clientes les preguntan si pueden pagar con tarjeta de débito.

Al respecto, José N., compartió que tiene un año con su tienda de abarrotes, con el paso del tiempo sus clientes le preguntaron si podía pagar con tarjeta de débito, por lo que decidió adquirir su punto de venta.

Es que me dicen mis clientes que en su tarjeta de débito tienen dinero y pueden pagar así, por eso me atreví a tener el servicio, pues pagan desde las croquetas para sus mascotas, hasta leche, pan y huevo. Lo importante es que me pagan y saben que en mi tienda está esa opción, comentó.

Juana N., responsable de una verdulería, comentó que desde que comenzó el año adquirió la terminal para cobrar de manera electrónica, incluso hizo una ampliación de su negocio, lo que le permite tener más productos para vender, aunado a que abre prácticamente de lunes a domingo.

Hay clientes que no traen en efectivo y piden pagar con las tarjetas, ahora es fácil, porque los pagos son de 40, 50 pesos en adelante y al final son ventas para el negocio, aseveró.

Según los especialistas en finanzas, voltear a las herramientas digitales facilita a los micro y pequeños comercios a generar mayores ingresos, con equipos que pueden conseguir a precios accesibles, comparado con las terminales que ofrecen los bancos, con cobro de cuotas mensuales y comisiones por tipo de tarjeta o giro del negocio.

En Tlaxcala, en los últimos meses, mil establecimientos adquirieron sus terminales puntos de venta, son de los giros de comercios, proveedores de servicios y artesanos.

Los equipos que obtuvieron son de la marca Clip, que tienen un costo de 249 pesos, con la ventaja de que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) subsidió con 80 % del pago, por lo que el comerciante solo contribuyó con 49 pesos.

La dependencia estatal ayudó con capacitaciones a los comerciantes para usar correctamente la herramienta tecnológica en sus negocios.

Y es que, en junio el gobierno estatal, por medio de la Sedeco, lanzó una convocatoria para subsidiar terminales punto de venta, con la misión de incrementar la competencia y ganancias de los negocios tlaxcaltecas, elevar la competitividad mediante la modernización de los medios de cobro, aceptando tarjetas de crédito y débito, así como fortalecer el consumo local e incrementar las ventas.

En la convocatoria participaron personas físicas y morales en actividades económicas. Las características del dispositivo Clip es que acepta todas las tarjetas de crédito, débito y de vales, funciona todos los días del año, tiene conexión bluetooth, el dinero se entrega al negocio después de las 24 horas de la transacción. Clip cuenta con una batería, catálogo digital, puede ofrecer meses sin intereses, dispone de recarga de tiempo aire y pagos a distancia.

Mil dispositivos adquirieron los establecimientos de comercio, proveedores de servicios y artesanos, por medio de Sedeco.

