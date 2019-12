Afecta al Servicio Postal la austeridad

Desde hace varios años, pero con mayor énfasis en esta primera parte del gobierno de la República, el Servicio Postal Mexicano en el estado funciona con austeridad lo que ha provocado complicaciones laborales para los trabajadores.

Local Hay en el Servicio Postal Mexicano carencias que hacen deficiente su función, acusa Sindicato

Inclusive, en las oficinas de la capital fueron colocadas dos cartulinas que demandan que los trabajadores reciban uniformes, insumos de oficina, vehículos de reparto en buen estado y refacciones.

En rueda de prensa, la secretaria general del sindicato de Sepomex en Tlaxcala, Rosaura Ayala Hernández, confirmó que el pasado 23 y 24 de diciembre cerraron ocho de las 21 oficinas que hay en el estado. “Ahorita están laborando bajo protesta los trabajadores, pues no es justo que de su dinero pongan para realizar su trabajo, no es situación de la gerencia, es una situación a nivel nacional”.

Hasta en 160 pesos se vende el kilo de uvas, en la capital



Más información aquí ➡ https://t.co/zyApgMIFdc#Tlaxcala500Años pic.twitter.com/XC7w3UK4qV — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 26, 2019

Lamentó que las políticas de austeridad afecten el funcionamiento de la oficina de correos, pues en ocasiones les faltan insumos de oficina, material de limpieza, gasolina para ir a repartir la correspondencia, los vehículos y motocicletas están descompuestos, por eso se unieron al paro nacional para que el gobierno de la República mejores sus condiciones de trabajo.

Local Pasa desapercibido día del Cartero en Tlaxcala

Advirtió que los sindicalizados seguirán trabajando en las oficinas de Sepomex, pero bajo protesta, esto para no afectar a la ciudadanía que usa el servicio de entrega de cartas y paquetes.

Adelantó que estás dispuestos a realizar las acciones que sean necesarias para que Sepomex no desaparezca, pues a nivel estatal hay 61 trabajadores de los 14 mil que hay en el país. Siento que nos están violentando nuestros derechos, tenemos condiciones en el contrato, pero no se cumplen, esa es la inconformidad. Nuestro líder nacional está realizando los acercamientos y gestiones para buscar soluciones.

El Costeño denuncia amenazas tras contar chiste sobre AMLO



Aquí la nota completa➡ https://t.co/Kx5QDgMv3S#Tlaxcala500Años pic.twitter.com/W1cBnqUo5N — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 26, 2019

La líder sindical dijo que hay incumplimiento en el pago de prestaciones laborales de ese año, además de que el retroactivo del incremento salarial de este año todavía no es pagado.

Local Sigue vivo el envío de paquetes y cartas

Finalmente, expresó que el sindicato buscará los mecanismos para que el gobierno federal no desaparezca las oficinas de Sepomex. No le echamos la culpa a la tecnología y las empresas de entrega de paquetería y cartas, sino a que no tenemos lo necesario para cumplir a la gente.

61 trabajadores tiene Sepomex en el estado

25 de confianza

97 % de cobertura nacional tiene Sepomex en México

Mexicanos no ven mejorar su economía



Aquí la nota completa➡ https://t.co/CzOxWhsDQ4

#Tlaxcala500Años pic.twitter.com/Moke9XnBLL — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 26, 2019

Continúa leyendo:

Local Sigue vigente el servicio del correo postal en el estado

Local Cancela AMLO timbre postal con imagen de tlaxcalteca Victoria Dorantes, mejor conocida como "La Patria"